Сенаторы-республиканцы угрожают блокировать кандидатов на государственные посты в США из-за "Северного потока – 2" – Bloomberg

"Газовый трубопровод "Северный поток – 2" напрямую вредит интересам национальной безопасности США, а также наших союзников и партнеров. В случае завершения этот проект усилит злонамеренное влияние [президента РФ] Владимира Путина на Европу, дестабилизирует непрочную безопасность Украины и поощрит Россию к дальнейшей агрессии", – говорится в письме.

Республиканцы требуют отменить санкционные льготы, которые администрация Байдена ввела в отношении компании-оператора Nord Stream 2, и заявляют, что заблокируют на слушаниях в комитете по банковской деятельности кандидатуры Брайана Нельсона и Элизабет Розенберг, которые были предложены на должности по контролю выполнения санкций.

"Мы призываем вас изменить курс по "Северному потоку – 2" и присоединиться к нам в деле защиты Конгрессом европейских союзников и партнеров от злонамеренной российской агрессии", – говорится в послании.

Подписанты письма – все 12 республиканских членов банковского комитета Сената: Пэт Туми, Ричард Шелби, Майк Крапо, Тим Скотт, Майк Раундс, Том Тиллис, Джон Кеннеди, Билл Хагерти, Синтия Ламмис, Джерри Моран, Кевин Крамер и Стив Дейнс.

О намерениях добиваться санкций против "Северного потока – 2", блокируя назначение выдвиженцев Байдена, заявлял ранее и сенатор-республиканец Тед Круз.

Председатель комитета Сената по международным отношениям Боб Менендес 22 июля также выражал несогласие с позицией администрации, заявив, что соглашение США и Германии по трубопроводу не оправдывает ожиданий.

"Я по-прежнему выступаю против трубопровода "Северный поток – 2", который негативно скажется на безопасности Украины и Европы" – написал Менендес.