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Сенаторы-республиканцы угрожают блокировать кандидатов на государственные посты в США из-за "Северного потока – 2" – Bloomberg

Члены Сената США грозятся заблокировать назначения в министерство финансов
Члены Сената США грозятся заблокировать назначения в министерство финансов
Фото: Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США / Facebook

Группа сенаторов-республиканцев требует от администрации президента США Джо Байдена введения новых санкций против российского газопровода "Северный поток – 2" и угрожает заблокировать утверждение кандидатов на руководящие должности в министерстве финансов. Об этом они предупредили в письме министру финансов США, текст которого приводит 28 июля агентство Bloomberg.

"Газовый трубопровод "Северный поток – 2" напрямую вредит интересам национальной безопасности США, а также наших союзников и партнеров. В случае завершения этот проект усилит злонамеренное влияние [президента РФ] Владимира Путина на Европу, дестабилизирует непрочную безопасность Украины и поощрит Россию к дальнейшей агрессии", – говорится в письме.

Республиканцы требуют отменить санкционные льготы, которые администрация Байдена ввела в отношении компании-оператора Nord Stream 2, и заявляют, что заблокируют на слушаниях в комитете по банковской деятельности кандидатуры Брайана Нельсона и Элизабет Розенберг, которые были предложены на должности по контролю выполнения санкций.

"Мы призываем вас изменить курс по "Северному потоку – 2" и присоединиться к нам в деле защиты Конгрессом европейских союзников и партнеров от злонамеренной российской агрессии", – говорится в послании.

Подписанты письма – все 12 республиканских членов банковского комитета Сената: Пэт Туми, Ричард Шелби, Майк Крапо, Тим Скотт, Майк Раундс, Том Тиллис, Джон Кеннеди, Билл Хагерти, Синтия Ламмис, Джерри Моран, Кевин Крамер и Стив Дейнс.

О намерениях добиваться санкций против "Северного потока – 2", блокируя назначение выдвиженцев Байдена, заявлял ранее и сенатор-республиканец Тед Круз.

Председатель комитета Сената по международным отношениям Боб Менендес 22 июля также выражал несогласие с позицией администрации, заявив, что соглашение США и Германии по трубопроводу не оправдывает ожиданий.

"Я по-прежнему выступаю против трубопровода "Северный поток – 2", который негативно скажется на безопасности Украины и Европы" – написал Менендес.

Контекст:

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, строительство возобновили.

Исполнительный директор компании – оператора газопровода Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг 11 июля 2021 года заявил, что строительство завершат в августе. По его словам, "Северный поток – 2" достроен на 98%.

В связи с этим проектом транзит газа через Украину может оказаться под угрозой.

Стоимость проекта "Северный поток – 2" – €9,9 млрд, его финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

18 мая издание Axios написало, что США не будут вводить санкции в отношении оператора строительства газопровода – компании Nord Stream 2 AG. Глава МИД Германии Хайко Маас 19 мая это подтвердил. 21 мая Соединенные Штаты включили в санкционный список 13 российских судов, две компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода, но Nord Stream 2 AG в списке нет.

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан 20 июня заявил, что США продолжат вводить санкции против российских компаний, участвующих в строительстве "Северного потока – 2". В РФ это назвали "бегом с препятствиями по карусели".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что считает "Северный поток – 2" оружием России и в качестве компенсаций за его запуск Украина хочет гарантий безопасности и возвращения оккупированных территорий.

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Кроме того, США и Германия будут работать над фондом инвестиций на сумму не менее $1 млрд, который пойдет на развитие возобновляемых источников энергии в Украине. Германия изначально внесет в этот фонд не менее $175 млн.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после этого заявил, что Украина официально инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по поводу "Северного потока – 2".

Соглашение США и Германии раскритиковали в Польше, Литве и Эстонии.

Теги: санкции, газопровод, Сенат США, Северный поток – 2, российский газ, минфин США, назначение, Пэт Туми
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