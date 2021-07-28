Германия согласилась провести консультации по газопроводу "Северный поток – 2". Их инициировала Украина

О проведении консультаций говорилось на встрече заместителя руководителя ОП Игоря Жовквы с уполномоченным по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии министерства иностранных дел Германии Маттиасом Люттенбергом.

Жовква проинформировал Люттенберга о позиции Украины по реализации проекта "Северный поток – 2". Чиновник отметил связанные с этим острые угрозы безопасности как для Украины, так и для всей Европы.

"Уполномоченный МИД Германии сообщил о готовности немецкой стороны к проведению консультаций по "Северному потоку – 2", которые инициировало наше государство", – заявили в ОП.