"Смелый ответ на геополитическую провокацию". Politico – об инициировании Украиной консультаций по "Северному потоку – 2"

"Это был смелый бюрократический ответ на геополитическую провокацию после того, как на прошлой неделе США и Германия объявили о сделке по скандальному российскому газовому проекту "Северный поток – 2", – подчеркнуло издание.

В публикации отметили, что с юридической и практической точки зрения маловероятно, что Украина сможет остановить проект, но страна "имела смелость открыто потребовать, чтобы ее права уважались Еврокомиссией и Германией".

Официальной реакции на заявление Киева не было, однако в частном порядке дипломаты и политики "восхищались сообразительностью Киева", пишет Politico.

"Они поступили абсолютно правильно. Некоторые мои коллеги в институциях [Евросоюза] считают, что Соглашение об ассоциации накладывает обязательства только на украинцев, а не на обе стороны", – процитировало издание одного из европейских чиновников.

Высокопоставленный дипломат ЕС сказал, что реакция Киева была оправданной.