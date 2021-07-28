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"Смелый ответ на геополитическую провокацию". Politico – об инициировании Украиной консультаций по "Северному потоку – 2"

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Газопровод "Северный поток 2" строят по дну Балтийского моря
Газопровод "Северный поток – 2" строят по дну Балтийского моря 
Фото: ЕРА

Инициирование Украиной консультаций с Еврокомиссией и Германией по поводу газопровода "Северный поток – 2" после заключения ФРГ и США соглашения – решительный шаг. Об этом 26 июля написало Politico.

"Это был смелый бюрократический ответ на геополитическую провокацию после того, как на прошлой неделе США и Германия объявили о сделке по скандальному российскому газовому проекту "Северный поток – 2", – подчеркнуло издание.

В публикации отметили, что с юридической и практической точки зрения маловероятно, что Украина сможет остановить проект, но страна "имела смелость открыто потребовать, чтобы ее права уважались Еврокомиссией и Германией".

Официальной реакции на заявление Киева не было, однако в частном порядке дипломаты и политики "восхищались сообразительностью Киева", пишет Politico.

"Они поступили абсолютно правильно. Некоторые мои коллеги в институциях [Евросоюза] считают, что Соглашение об ассоциации накладывает обязательства только на украинцев, а не на обе стороны", – процитировало издание одного из европейских чиновников.

Высокопоставленный дипломат ЕС сказал, что реакция Киева была оправданной. 

Контекст:

Газопровод "Северный поток – 2" строят по дну Балтийского моря, он должен связать Россию с Германией. В связи с этим проектом транзит газа через Украину может оказаться под угрозой. В компании – оператора газопровода 11 июля заявляли, что "Северный поток – 2" достроен на 98% и его строительство завершат в августе.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы. Германия настаивает на завершении строительства.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал "контрпродуктивным с точки зрения наших европейских отношений" введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля сообщили о заключении соглашения по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет.

Кроме того, США и Германия будут работать над фондом инвестиций на сумму не менее $1 млрд, который пойдет на развитие возобновляемых источников энергии в Украине. Германия изначально внесет в этот фонд не менее $175 млн.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после этого заявил, что Украина официально инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по поводу "Северного потока – 2". Также в совместном заявлении Кулебы и главы МИД Польши Збигнева Рау говорится, что страны "будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску "Северного потока – 2".

Теги: Россия, США, Германия, Украина, Еврокомиссия, провокации, строительство, газопровод, чиновники, дипломаты, Северный поток – 2, соглашение
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