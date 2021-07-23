"Это не конец рассказа". В ОПУ прокомментировали соглашение США и ФРГ по "Северному потоку – 2"

"Это даже не соглашение. Под ним отсутствуют подписи. Это декларация намерений. Мы услышали, что Германия берет на себя определенные обязательства в случае давления со стороны России или прямой агрессии. А также по поводу нового соглашения на транзит газа по территории Украины", – отметил Никифоров.

По его словам, украинская сторона не услышала, каким образом ФРГ будет выполнять обязательства .

"для нас это не конец рассказа, а только завязка. Нам нужно и дальше работать с нашими партнерами на всех уровнях: политическом, дипломатическом, информационном, а главное – юридическом, чтобы договориться о таких гарантиях, которые отбили бы у России желание использовать "Северный поток" как оружие", – заявил пресс-секретарь.

Он сказал, что Украине нужно вести диалог с возможными преемниками канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

"И нам надо поддерживать диалог с Соединенными Штатами. Именно это президент и сделает во время визита в Вашингтон 30 июля", – заявил Никифоров.