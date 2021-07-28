Австрийский партнер "Газпрома" озвучил срок запуска "Северного потока – 2"

"В свете всех препятствий по запуску проекта я думаю, что строительные работы завершат в конце августа. Я скрещу пальцы за "Северный поток – 2". Глава компании [Nord Stream 2 AG] также говорит, что строительство будет завершено в конце августа. Мы верим, что газ может пойти в этом году. Есть хорошие шансы, что это произойдет", – сказал он.

По словам Зеле, пусконаладочные работы на газопроводе могут начать во второй половине этого года.

Глава OMV также заявил, что соглашение между США и Германией по "Северному потоку – 2" обеспечит завершение проекта и ввод газопровода в эксплуатацию.