Нас предали, победил Путин – госсекретарь канцелярии президента Польши о "Северном потоке – 2"

Дера: России гарантированы поставки газа на ближайшие годы, Германия будет распределять этот газ, а остальные будут просто наблюдать за этим Скриншот: TVP Info / YouTube

Он отметил, что, хотя "миром правят деньги, а не ценности", Польша в вопросе строительства газопровода "встала на сторону ценностей" и искала союзников, чтобы остановить строительство.

Дера также подчеркнул, что против строительства "Северного потока – 2" высказывались как отдельные страны ЕС, так и Европарламент, но "оказалось, что Германия выше Европейского союза, интересы Германии важнее интересов Европейского союза".

"Нас предали, и победитель – президент [России Владимир] Путин, Россия победила, ей гарантированы поставки газа на ближайшие годы, мощные источники средств. Германия будет распределять этот газ, возможно, найдет технологию для использования этого газа, они также получат от этого огромную прибыль, а остальные будут просто наблюдать за этим", – резюмировал Дера.