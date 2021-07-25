Сохранение транзита в обмен на невыгодные закупки газа для Украины неприемлемы – Витренко

Витренко подчеркнул, что Украина не может верить гарантиям России после военного вторжения Фото: Віталій Щербенко / Facebook

22 июля глава "Газпрома" Алексей Миллер сказал, что Россия готова продолжить транзит газа через Украину после 2024 года, когда завершится действующий контракт на транзит. Об этом сообщило "РИА Новости".

Витренко отметил, что заявление Миллера можно совместить с предыдущими заявлениями президента РФ Владимира Путина. Их цель в том, чтобы Украина договаривалась напрямую с Россией.

"Но эти договоренности, и Путин намекал на это прямо, включали и импорт российского газа. И так всегда было, что россияне настаивали, чтобы мы покупали много российского газа по цене, которая значительно выше рыночной. И результатом всего этого было то, что мы в среднем платили на $5 млрд больше за российский газ, чем мы получали за транзит", – сказал глава "Натфогаза".

Он подчеркнул, что такое продолжение транзита, когда Украина еще должна доплачивать России, стране не выгодно.

"Мы сейчас тратим меньше на весь импортированный газ, чем мы получаем за транзит. Сейчас Украина в плюсе, мы получаем деньги в госбюджет. Какие-то договоренности, которые приводят к тому, что деньги из Украины идут в Россию, нам не нужны", – сказал Витренко.

По его словам, Украина не может верить гарантиям России после военного вторжения.