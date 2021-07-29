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Арахамия: Встреча Зеленского с Байденом будет на повышенных тонах

Арахамия: На дипломатическом языке говорят, что "мы глубоко встревожены", а на недипломатическом люди говорят, как есть
Арахамия: На дипломатическом языке говорят, что "мы глубоко встревожены", а на недипломатическом люди говорят, как есть
Фото: WTECH Ukraine / Facebook

Главной темой визита президента Украины Владимира Зеленского в США и встречи с президентом Джо Байденом будет сопротивление строительству "Северного потока – 2", несмотря на отказ администрации США от решающих санкций против газопровода, заявил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия. Об этом он сказал в эфире программы "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24" 28 июля.

По его мнению, после состоявшегося соглашения между США и Германией о завершении строительства газопровода переговоры президентов Украины и США будут эмоциональными.

"Я ожидаю, учитывая градус, что как минимум непубличная встреча Зеленского с Байденом будет на повышенных тонах. США сегодня во многом недооценивают, а может, делают вид, что недооценивают, удар, который они совершают таким поступком. На дипломатическом языке говорят, что "мы глубоко встревожены" и т.д., а на недипломатическом люди говорят, как есть", – заявил Арахамия.

По словам нардепа, "сейчас главная подача на Германию и заигрывание с Россией" со стороны США – это "неформальная коалиция против Китая".

Арахамия отметил, что визит Зеленского назначили на 30 августа, когда Конгресс не работает, однако украинские власти получают "десятки писем от конгрессменов, которые прервут свой отпуск и приедут на встречу". По его словам, в Конгрессе США "есть двухпартийная поддержка Украины".

"Мы пытаемся каждый контакт в Конгрессе сегодня консолидировать в единую позицию. Потому что когда Конгресс в сентябре начнет работать, вы увидите, что он будет очень сильно сопротивляться этому решению Байдена. Остаются ходы, и мы их прорабатываем – это вообще-то главная тема визита", – заявил Арахамия. 

Контекст:

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, строительство возобновили.

Оператора газопровода Nord Stream 2 AG в июле 2021 года сообщил, что "Северный поток – 2" достроен на 99%.

В связи с этим проектом транзит газа через Украину может оказаться под угрозой.

Стоимость проекта "Северный поток – 2" – €9,9 млрд, его финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

21 мая Соединенные Штаты включили в санкционный список 13 российских судов, две компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода, но оператора строительства – компании Nord Stream 2 AG в списке нет.

Зеленский сказал, что считает "Северный поток – 2" оружием России и в качестве компенсаций за его запуск Украина хочет гарантий безопасности и возвращения оккупированных территорий.

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Кроме того, США и Германия будут работать над фондом инвестиций на сумму не менее $1 млрд, который пойдет на развитие возобновляемых источников энергии в Украине. Германия изначально внесет в этот фонд не менее $175 млн.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после этого заявил, что Украина официально инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по поводу "Северного потока – 2".

Соглашение США и Германии раскритиковали в Польше, Литве и Эстонии.

Теги: США, Джо Байден, Конгресс США, переговоры, газопровод, Владимир Зеленский, президент, Северный поток – 2, российский газ, Давид Арахамия, встреча, конгрессмены
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