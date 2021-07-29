Арахамия: Встреча Зеленского с Байденом будет на повышенных тонах

Арахамия: На дипломатическом языке говорят, что "мы глубоко встревожены", а на недипломатическом люди говорят, как есть Фото: WTECH Ukraine / Facebook

По его мнению, после состоявшегося соглашения между США и Германией о завершении строительства газопровода переговоры президентов Украины и США будут эмоциональными.

"Я ожидаю, учитывая градус, что как минимум непубличная встреча Зеленского с Байденом будет на повышенных тонах. США сегодня во многом недооценивают, а может, делают вид, что недооценивают, удар, который они совершают таким поступком. На дипломатическом языке говорят, что "мы глубоко встревожены" и т.д., а на недипломатическом люди говорят, как есть", – заявил Арахамия.

По словам нардепа, "сейчас главная подача на Германию и заигрывание с Россией" со стороны США – это "неформальная коалиция против Китая".

Арахамия отметил, что визит Зеленского назначили на 30 августа, когда Конгресс не работает, однако украинские власти получают "десятки писем от конгрессменов, которые прервут свой отпуск и приедут на встречу". По его словам, в Конгрессе США "есть двухпартийная поддержка Украины".

"Мы пытаемся каждый контакт в Конгрессе сегодня консолидировать в единую позицию. Потому что когда Конгресс в сентябре начнет работать, вы увидите, что он будет очень сильно сопротивляться этому решению Байдена. Остаются ходы, и мы их прорабатываем – это вообще-то главная тема визита", – заявил Арахамия.