"Наши недруги имеют шансы умереть от приступа истерического смеха". Соцсети раскритиковали Арахамию за слова о том, что Украина "могла бы шантажировать весь мир"

Пользователи соцсетей активно отреагировали на высказывание. "ГОРДОН" собрал самые интересные комментарии.

Украинский политолог, глава общественной организации "Фонд национальных стратегий" Тарас Березовец написал 29 июля в Facebook, что "идиотам всегда живется легче".

"Так как для них не существует исторического опыта и цепочки логических заключений. Поэтому пока идиоты продолжают рассуждать на темы недавнего прошлого, можно быть спокойными – наши недруги имеют все шансы преждевременно умереть не от ядерного удара Арахамии, а от приступа истерического смеха", – отметил политолог.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко опубликовал в Facebook видео, в котором раскритиковал Арахамию.

"Вот скажите, как заявление Арахамии, этого полезного идиота, использует Россия. Особенно накануне визита [президента Украины Владимира] Зеленского в США. Они берут заявление Арахамии и читают это во всех столицах – в Берлине, Париже, Вашингтоне. И все это распространяет российская разведка, потому что более полезной информации для России быть не может", – заявил Ляшко.

По его мнению, РФ может использовать высказывание главы фракции "Слуги народа" как козырь.

"Я обращаюсь к президенту Зеленскому: поменяйте главу фракции или хотя бы рот ему зашейте, пусть он не делает заявлений, которые дискредитируют Украину", –сказал Ляшко.

Бывший внефракционный нардеп Борислав Береза назвал Арахамию дебилом.

"Он дебил. Это не вопрос. Утверждение! Дебил во главе фракции себе подобных", – написал экс-нардеп в Facebook.

"Мы могли бы шантажировать весь мир Арахамией, но нам стыдно", – иронизирует в Facebook экс-нардеп от Блока Петра Порошенко Виталий Чепинога.

Об ошибке сдачи ядерного оружия до Арахамии говорили другие украинские политики, в частности экс-глава СБУ, лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко, отметила в Facebook телеведущая, генеральный продюсер телеканала ZIK Наташа Влащенко.

"Возможно, "шантаж" – неудачное слово, но, очевидно, Давид употребил его в контексте защиты национальных интересов Украины: ведь для всех очевидно, что наличие ядерного оружия – гарантия уважения независимости и суверенитета любой страны", – написала она.

По мнению Влащенко, интервью Арахамии телеканалу "Украина 24" – "несомненная удача".

"Когда ты умер, ты об этом не знаешь, а другим тяжело. Так же, когда ты Арахамия", – заявил в Facebook публицист и член политсовета "Демократичної сокири" Виктор Трегубов.

Политтехнолог Алексей Мустафин считает, что Украина могла бы потерять Крым в 1990-х, если бы не отказалась от ядерного оружия.

Блогер Кирилл Данильченко отметил, что вопрос, заданный Арахамии, был о стратегических ошибках каждого президента Украины.

"Почему бы в прошлом не провести одни из самых удачных реформ на постсоветском пространстве, чтобы на выходе 1500 медианы в евро, как в Эстонии? Или, как Польша, досконально выполнять программу МВФ, чтобы освоить транши в $70 млрд? Или, как Финляндия, заниматься военным делом (тратить €1,5 млрд. на 8 тыс. контрактников и 25 тыс. солдат срочной службы), готовясь призвать в армию четверть миллиона людей в случае кризиса? Может, стоило сделать так, чтобы флот не сгнил у причала и у Мамчура, чтобы в Крыму не было десятков летающих самолетов?" – написал он.

"Прочитал про Давида Арахамию и вспомнил старый анекдот", – написал бывший пресс-атташе посольства Грузии в Украине Бачо Корчилава.

– Папа, я хочу, чтобы ты мне купил настоящий автомат.

– Автомат? Ты что, немного не в себе?

– В себе, папа. Купи мне настоящий автомат!

– Не говори глупостей, или я сейчас разозлюсь.

Тогда Вова начинает стучать ногами и завывать. Отец дает сыну подзатыльник.

– Я сыт по горло! И вообще, кто здесь командует?

– Ты, – плача отвечает Вова. – Н о если бы у меня был автомат...

Отсутствие у Украины ядерного оружия спасло мир от ядерной войны, заявил в Facebook блогер, соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко.

"Дело в том, что даже если бы мы имели ядерное оружие, мы все прекрасно понимаем, что в 2014 году Украина во главе с [бывшим секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины Александром] Турчиновым – [экс-президентом Украины Петром] Порошенко его не применила бы. Теперь об этом можно говорить точно после всех сливов с [нардепом от "Оппозиционной платформы – За жизнь"] Медведчуком и деятельности этих господ. При этом весь мир увидел бы, что ядерное оружие отнюдь не гарантирует безопасность, потому агрессивно настроенные страны могли бы прийти к мнению, что атаковать страну с ядерным оружием – в принципе ничего страшного. И можно рисковать", – написал Романенко.

"Это для нас Арахамия полупоц и недоразвитый, а для всего остального цивилизованного мира он – нерядовой член правящей партии Украины. И вот этот нерядовой член делает два громких заявления о террористических хотелках и о том, что его босс будет разговаривать с президентом США на повышенных тонах", – написал блогер Вадим Лабас.

По его словам, Украину спасает то, что "не ушла память о народе, который дал отпор русскому медведю. И понимание мирового сообщества, что эти гопники скоро перестанут быть властью Украины".

"Опыт китайской компартии Давид уже проскочил и сразу отправился перенимать опыт компартии Северной Кореи", – отметил блогер Антон Швец.