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ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Наши недруги имеют шансы умереть от приступа истерического смеха". Соцсети раскритиковали Арахамию за слова о том, что Украина "могла бы шантажировать весь мир"

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Арахамия считает, что решение избавиться от ядерного оружия в обмен на Будапештский меморандум было "роковой ошибкой"
Арахамия считает, что решение избавиться от ядерного оружия в обмен на Будапештский меморандум было "роковой ошибкой"
Фото: Шустер online / Facebook

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия 28 июля в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что решение избавиться от ядерного оружия в обмен на Будапештский меморандум было "роковой ошибкой" первого президента Украины Леонида Кравчука. Арахамия заявил, что Украина могла бы оставить ядерный потенциал и "шантажировать весь мир".

Пользователи соцсетей активно отреагировали на высказывание. "ГОРДОН" собрал самые интересные комментарии.

Украинский политолог, глава общественной организации "Фонд национальных стратегий" Тарас Березовец написал 29 июля в Facebook, что "идиотам всегда живется легче".

"Так как для них не существует исторического опыта и цепочки логических заключений. Поэтому пока идиоты продолжают рассуждать на темы недавнего прошлого, можно быть спокойными – наши недруги имеют все шансы преждевременно умереть не от ядерного удара Арахамии, а от приступа истерического смеха", – отметил политолог.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко опубликовал в Facebook видео, в котором раскритиковал Арахамию.

"Вот скажите, как заявление Арахамии, этого полезного идиота, использует Россия. Особенно накануне визита [президента Украины Владимира] Зеленского в США. Они берут заявление Арахамии и читают это во всех столицах – в Берлине, Париже, Вашингтоне. И все это распространяет российская разведка, потому что более полезной информации для России быть не может", – заявил Ляшко.

По его мнению, РФ может использовать высказывание главы фракции "Слуги народа" как козырь.

"Я обращаюсь к президенту Зеленскому: поменяйте главу фракции или хотя бы рот ему зашейте, пусть он не делает заявлений, которые дискредитируют Украину", –сказал Ляшко.

https://www.facebook.com/O.Liashko/videos/4346236648748465/

Бывший внефракционный нардеп Борислав Береза назвал Арахамию дебилом.

"Он дебил. Это не вопрос. Утверждение! Дебил во главе фракции себе подобных", – написал экс-нардеп в Facebook.

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/6571166726242711

"Мы могли бы шантажировать весь мир Арахамией, но нам стыдно", – иронизирует в  Facebook экс-нардеп от Блока Петра Порошенко Виталий Чепинога.

https://www.facebook.com/vitalii.chepynoga/posts/4445769822134339

Об ошибке сдачи ядерного оружия до Арахамии говорили другие украинские политики, в частности  экс-глава СБУ, лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко, отметила в  Facebook телеведущая, генеральный продюсер телеканала ZIK Наташа Влащенко.

"Возможно, "шантаж" – неудачное слово, но, очевидно, Давид употребил его в контексте защиты национальных интересов Украины: ведь для всех очевидно, что наличие ядерного оружия  гарантия уважения независимости и суверенитета любой страны", – написала она.

По мнению Влащенко, интервью Арахамии телеканалу "Украина 24" – "несомненная удача".

https://www.facebook.com/natasha.vlaschenko/posts/2326619087474467

"Когда ты умер, ты об этом не знаешь, а другим тяжело. Так же, когда ты Арахамия", – заявил в Facebook публицист и член политсовета "Демократичної сокири" Виктор Трегубов.

https://www.facebook.com/victor.tregubov.5/posts/4394087160611451

Политтехнолог Алексей Мустафин считает, что Украина могла бы потерять Крым в 1990-х, если бы не отказалась от ядерного оружия.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4866832140010571&id=100000515001398

Блогер Кирилл Данильченко отметил, что вопрос, заданный Арахамии, был о  стратегических ошибках каждого президента Украины.

"Почему бы в прошлом не провести одни из самых удачных реформ на постсоветском пространстве, чтобы на выходе 1500 медианы в евро, как в Эстонии? Или, как Польша, досконально выполнять программу МВФ, чтобы освоить транши в $70 млрд? Или, как Финляндия, заниматься военным делом (тратить 1,5 млрд. на 8 тыс. контрактников и 25 тыс. солдат срочной службы), готовясь призвать в армию четверть миллиона людей в случае кризиса? Может, стоило сделать так, чтобы флот не сгнил у причала и у Мамчура, чтобы в Крыму не было десятков летающих самолетов?" – написал он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2987974388081595&id=100006071894836

"Прочитал про Давида Арахамию и вспомнил старый анекдот", – написал бывший пресс-атташе посольства Грузии в Украине Бачо Корчилава.

– Папа, я хочу, чтобы ты мне купил настоящий автомат.
 Автомат? Ты что, немного не в себе?
– В себе, папа. Купи мне настоящий автомат!
 Не говори глупостей, или я сейчас разозлюсь.
Тогда Вова начинает стучать ногами и завывать. Отец дает сыну подзатыльник.
 Я сыт по горло! И вообще, кто здесь командует?
 Ты,  плача отвечает Вова. – Но если бы у меня был автомат...
https://www.facebook.com/korchilava.bacho/posts/4375746485814900

Отсутствие у Украины ядерного оружия спасло мир от ядерной войны, заявил в Facebook блогер, соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко.

"Дело в том, что даже если бы мы имели ядерное оружие, мы все прекрасно понимаем, что в 2014 году Украина во главе с [бывшим секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины Александром] Турчиновым – [экс-президентом Украины Петром] Порошенко его не применила бы. Теперь об этом можно говорить точно после всех сливов с [нардепом от "Оппозиционной платформы – За жизнь"] Медведчуком и деятельности этих господ. При этом весь мир увидел бы, что ядерное оружие отнюдь не гарантирует безопасность, потому агрессивно настроенные страны могли бы прийти к мнению, что атаковать страну с ядерным оружием  в принципе ничего страшного. И можно рисковать", – написал Романенко.

https://www.facebook.com/yuriy.romanenko/posts/4450474704974226

"Это для нас Арахамия полупоц и недоразвитый, а для всего остального цивилизованного мира он – нерядовой член правящей партии Украины. И вот этот нерядовой член делает два громких заявления о террористических хотелках и о том, что его босс будет разговаривать с президентом США на повышенных тонах", – написал блогер Вадим Лабас.

По его словам, Украину спасает то, что "не ушла память о народе, который дал отпор русскому медведю. И понимание мирового сообщества, что эти гопники скоро перестанут быть властью Украины".

https://www.facebook.com/labas.v/posts/3033043316967997

"Опыт китайской компартии Давид уже проскочил и сразу отправился перенимать опыт компартии Северной Кореи", – отметил блогер Антон Швец.

https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1394993584206276

Теги: Россия, Украина, Олег Ляшко, Тарас Березовец, Борислав Береза, Будапештский меморандум, Виталий Чепинога, Слуга народа, Давид Арахамия
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