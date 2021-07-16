Аваков вернется в новом политическом сезоне "в какой-то испостаси" – Арахамия

Арахамия заявил, что пока Авакову (на фото) никакую должность не предлагали Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

На вопрос ведущего, предлагали ли Авакову другую должность, Арахамия сказал: "Есть предложение – осенью, когда начнется новый политический сезон, увидеть его в какой-то ипостаси в команде".

Глава фракции отметил, что Аваков – опытный человек "и такая опция существует".

"У нас есть много должностей в правительстве, у нас есть три-четыре вице-премьера. Но мы ему еще ничего не предлагали. Сначала посмотрим, что мы предложим. И потом он решит, соглашаться или не соглашаться", – подчеркнул Арахамия.