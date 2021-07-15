Рада уволила Авакова c должности министра внутренних дел

Сам Аваков выступать перед депутатами в связи со своей отставкой не стал Фото: EPA

Большую часть голосов, 229, предоставила фракция "Слуга народа". ОПЗЖ и "Батьківщина" не голосовали. "Европейская солидарность" дала 16 голосов, "Довіра" – 18, "Голос" – 15, "За майбутнє" – семь, внефракционные депутаты – шесть.

Скриншот: Parlaments'kyi telekanal Rada / YouTube

Сам Аваков на заседание не пришел. Его заявление об отставке зачитывал глава подкомитета по вопросам уголовного законодательства парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александр Бакумов.

В ходе обсуждения в "Слуге народа" призвали поддержать отставку Авакова, потому что таково его решение.

Нардеп Александра Устинова от "Голоса" заявила, что Аваков должен быть не просто уволен, а осужден за преследования активистов и скандалы с участием полиции. Нардеп Ирина Геращенко сообщила, что "Европейская солидарность" требует отставки всего Кабмина премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Нардеп Анатолий Бурмич от "Оппозиционной платформы – За жизнь" подчеркнул, что его фракция не назначала Авакова. "Мы, ОПЗЖ, в этих играх участвовать не будем", – заявил он. Ранее об отказе голосовать за отставку Авакова заявила глава фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко.

Представители группы "Довіра" и "За майбутнє" назвали Авакова настоящим патриотом своей страны и поблагодарили его за работу.

После голосования спикер Дмитрий Разумков предложил нардепам поблагодарить Авакова "за все те годы, которые он работал на пользу нашего государства". Депутаты встретили это предложение аплодисментами.