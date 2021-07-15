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Рада уволила Авакова c должности министра внутренних дел

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Сам Аваков выступать перед депутатами в связи со своей отставкой не стал
Сам Аваков выступать перед депутатами в связи со своей отставкой не стал
Фото: EPA

Верховная Рада Украины приняла заявление министра внутренних дел Арсена Авакова об отставке и уволила его. За проголосовал 291 народный депутат, передает корреспондент "ГОРДОН".

Большую часть голосов, 229, предоставила фракция "Слуга народа". ОПЗЖ и "Батьківщина" не голосовали. "Европейская солидарность" дала 16 голосов, "Довіра" – 18, "Голос" – 15, "За майбутнє" – семь, внефракционные депутаты – шесть.

Скриншот: Parlaments'kyi telekanal Rada / YouTube
Скриншот: Parlaments'kyi telekanal Rada / YouTube

Сам Аваков на заседание не пришел. Его заявление об отставке зачитывал глава подкомитета по вопросам уголовного законодательства парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александр Бакумов. 

В ходе обсуждения в "Слуге народа" призвали поддержать отставку Авакова, потому что таково его решение.

Нардеп Александра Устинова от "Голоса" заявила, что Аваков должен быть не просто уволен, а осужден за преследования активистов и скандалы с участием полиции. Нардеп Ирина Геращенко сообщила, что "Европейская солидарность" требует отставки всего Кабмина премьер-министра Дениса Шмыгаля. 

Нардеп Анатолий Бурмич от "Оппозиционной платформы – За жизнь" подчеркнул, что его фракция не назначала Авакова. "Мы, ОПЗЖ, в этих играх участвовать не будем", – заявил он. Ранее об отказе голосовать за отставку Авакова заявила глава фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко. 

Представители группы "Довіра" и "За майбутнє" назвали Авакова настоящим патриотом своей страны и поблагодарили его за работу. 

После голосования спикер Дмитрий Разумков предложил нардепам поблагодарить Авакова "за все те годы, которые он работал на пользу нашего государства". Депутаты встретили это предложение аплодисментами.

Контекст:

13 июля Аваков подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. Теперь за его увольнение должна проголосовать Верховная Рада. По данным СМИ, подать в отставку его попросил президент.

Президент предложил лишь одного кандидата на пост министра – народного депутата от "Слуги народа", главу комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского. Сам Монастырский подтвердил, что будет претендовать на эту должность, заявив, что "идет на жертву". Ожидается, что за его назначение Рада проголосует 16 июля.

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал нардепам самостоятельно определиться с вопросом отставки Авакова путем голосования в сессионном зале. 

Аваков возглавляет МВД с февраля 2014 года. Он входил в составы правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

В октябре 2019 года Зеленский заявлял, что в новом правительстве у Авакова есть испытательный срок. В мае 2020 года Зеленский назвал Авакова "мощным министром" и заявил, что тот должен довести до конца расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Летом 2020 года в Киеве и других городах Украины состоялась серия протестов, участники которых требовали отставки Авакова. Митингующие, в частности, высказывали претензии к работе правоохранителей в расследовании дел об убийствах Шеремета и херсонской активистки Екатерины Гандзюк, указывали на последние резонансные преступления, которые произошли в Украине, в частности на изнасилование женщины в Кагарлыке Киевской области, в котором подозревают сотрудников полиции, критиковали реформу полиции.

Тогда нардепы из фракций "Голос" и "Слуга народа" зарегистрировали проект постановления об увольнении Авакова. В Раде он не рассматривался.

Теги: Верховная Рада, МВД, Арсен Аваков, Ирина Геращенко, депутаты, народные депутаты, парламент, голосование, увольнение, Александра Устинова, Дмитрий Разумков, Александр Бакумов, Анатолий Бурмич
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