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Сюмар об отставке Авакова: "Чашу терпения" Зеленского переполнило задержание полицией Юрченко и Брагара

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Сюмар считает, что Зеленский попросил Авакова уволиться "из-за подрыва авторитета президента и его партии"
Сюмар считает, что Зеленский попросил Авакова уволиться "из-за подрыва авторитета президента и его партии"
Фото: Вікторія Сюмар / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский попросил главу МВД Арсена Авакова уйти в отставку из-за задержания полицией нардепов Александра Юрченко (внефракционный) и Евгения Брагаря ("Слуга народа"), заявила 14 июля нардеп "Европейской солидарности" Виктория Сюмар в Facebook.

"Из нескольких источников говорят, что "чашу терпения" Зеленского переполнило... задержание полицией слуг Юрченко и Брагара в состоянии наркотического опьянения. То есть не дело об изнасиловании в Кагарлыке, не дело [об убийстве журналиста Павла] Шеремета. А "слуги" под наркотиками, которые таранили машины и становились угрозой для людей", – написала Сюмар.

По ее данным, Зеленский попросил Авакова уволиться "из-за подрыва авторитета президента и его партии".

По мнению народного депутата, "в этом Банковая видит задачу Национальной полиции – не замечать "слуг"-наркоманов и выполнять "чего изволите".

https://www.facebook.com/vsiumar/posts/2231504426984030

13 июля Аваков подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. Теперь за его увольнение должна проголосовать Верховная Рада. По данным СМИ, подать в отставку его попросил президентСюмар говорила, что ничего не знает о причинах отставки Авакова, так как они "внутри провластной команды".

В октябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в новом правительстве у Авакова есть испытательный срок. В мае 2020 года Зеленский назвал Авакова "мощным министром" и заявил, что тот должен довести до конца расследование дела об убийстве Шеремета.

Контекст:

Нардепа Брагаря остановили в Киеве 3 июля около 22.00. Нардеп рассказал в Facebook, что причиной остановки была неработающая лампочка подсветки заднего номера. Он обвинил патрульных в том, что они "не представились, начали сразу хамить", а также "намекали на взятку". "После моего категорического отказа давать взятку меня обвинили в том, что я якобы нахожусь в состоянии наркотического опьянения", – рассказал нардеп. Он также продемонстрировал в Facebook отрицательный результат независимого теста на наркотики.

Позже в патрульной полиции уведомили о начале служебной проверки ситуации. Патрульных, которые задерживали Брагаря, отстранили. Выяснилось, что боди-камеры на полицейских были выключены в начале инцидента.

Исключенный из "Слуги народа" после коррупционного скандала нардеп Юрченко попал в ДТП 8 июля. Другой нардеп, также исключенный из "Слуги народа", Гео Лерос опубликовал фото выводов лаборатории, из которых следовало, что Юрченко был под наркотическими веществами. 

Глава партии "Слуга народа", первый замглавы этой фракции Александр Корниенко призвал Юрченко добровольно сложить депутатский мандат.

Юрченко заявлял, что наркотики не употреблял.

Теги: МВД, Арсен Аваков, полиция, Виктория Сюмар, отставка, Владимир Зеленский, Национальная полиция, увольнение, Александр Юрченко, Евгений Брагарь, нардеп
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