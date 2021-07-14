Сюмар об отставке Авакова: "Чашу терпения" Зеленского переполнило задержание полицией Юрченко и Брагара

"Из нескольких источников говорят, что "чашу терпения" Зеленского переполнило... задержание полицией слуг Юрченко и Брагара в состоянии наркотического опьянения. То есть не дело об изнасиловании в Кагарлыке, не дело [об убийстве журналиста Павла] Шеремета. А "слуги" под наркотиками, которые таранили машины и становились угрозой для людей", – написала Сюмар.

По ее данным, Зеленский попросил Авакова уволиться "из-за подрыва авторитета президента и его партии".

По мнению народного депутата, "в этом Банковая видит задачу Национальной полиции – не замечать "слуг"-наркоманов и выполнять "чего изволите".

13 июля Аваков подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. Теперь за его увольнение должна проголосовать Верховная Рада. По данным СМИ, подать в отставку его попросил президент. Сюмар говорила, что ничего не знает о причинах отставки Авакова, так как они "внутри провластной команды".

В октябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в новом правительстве у Авакова есть испытательный срок. В мае 2020 года Зеленский назвал Авакова "мощным министром" и заявил, что тот должен довести до конца расследование дела об убийстве Шеремета.