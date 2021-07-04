В полиции пообещали проверить действия патрульных, остановивших нардепа Брагаря. Ему якобы намекали о взятке

В полиции рассказали, что проверку начали после публикации в соцсети Фото: Патрульна поліція України / Facebook

"Департамент патрульной полиции Украины проверит законность действий патрульных во время остановки авто нардепа в Киеве по информации, изложенной в его публикации. В Киеве сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль Toyota под управлением народного депутата Украины. Полицейские заподозрили, что народный депутат, вероятно, нарушает требования ст. 130 КУоАП, поэтому его направили на освидетельствование", – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что "впоследствии народный депутат в социальной сети заявил о нарушениях со стороны патрульных".

"По факту публикации народного депутата назначено служебное расследование, в ходе которого будет дана оценка всем действиям и обстоятельствам", – объяснили в полиции.