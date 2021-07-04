СМИ сообщили, что патрульные заподозрили нардепа Брагаря в вождении авто "под наркотиками". Политик заявил, что правоохранители намекали ему на взятку

По информации издания, Брагаря остановили из-за неподсвеченного номера машины. Но во время проверки патрульные заподозрили, что он пребывает в состоянии наркотического опьянения и предложили пройти обследование.

Портал пишет, что в его распоряжение попал протокол полиции, в котором упоминается о состоянии наркотического опьянения. Результаты анализов будут через трое-четверо суток.

По информации "Новини.Live", у Брагаря забрали водительское удостоверение.

Издание также сообщило, что от Брагаря и его помощника поступали угрозы в адрес правоохранителей, а помощник общался с ними на повышенных тонах.

Нардеп написал заявление на патрульных в Дарницком управлении полиции.

"Новини.Live" сообщает, что Toyota Camry не принадлежит Брагарю, она зарегистрирована на другого человека.

Брагарь на своей странице в Facebook подтвердил, что его останавливали патрульные из-за неработающей лампочки, которая должна подсвечивать задние номера авто.

"Патрульные не представились и начали сразу хамить. Несколько раз с выключенной боди-камерой намекали на взятку. После моего категорического отказа давать взятку меня обвинили в том, что я якобы нахожусь в состоянии наркотического опьянения (которое в отличие от алкогольного опьянения проверяется достаточно долго). После чего меня привезли к врачу-наркологу, который, увидев меня, сразу сказал, что я трезвый, но в связи с требованием законодательства я прошел экспертизу, результаты которой будут через семь дней", – говорится в сообщении.

По утверждениям Брагаря, о том, что он является нардепом, представители полиции узнали только в клинике.

"В подобных ситуациях я советую всем делать параллельный независимый тест, собственно, сделал и я. Тест, конечно же, отрицательный. Вот такая вот у меня была ночная история", – заявил он.