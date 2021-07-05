Патрульные, остановившие нардепа Брагаря, не включили видеокамеру – замглавы МВД

"Действительно, такой факт остановки был, сейчас проводится тщательная проверка действий двух полицейских, которые остановили автомобиль, за рулем которого был народных депутат. [...] Они не включили камеры, которые необходимо было включить сразу с начала общения… У нас есть вопросы к полицейским, почему они так сделали", – сказал он.
Геращенко подчеркнул, что, если проверки подтвердят, что правоохранители действительно намекали о взятке, как утверждает нардеп, "они понесут суровую ответственность согласно закону".
Замглавы МВД отметил, что на видеозаписи не заметно визуальных признаков опьянения Брагаря.
По его словам, нардеп уже разговаривал об инциденте с главой Национальной полиции Игорем Клименко "и они обсудили возможность участия депутата в качестве потерпевшего по этому делу".
"Новини.Live" сообщали, что Брагаря, который находился за рулем не принадлежащей ему Toyota Camry, остановили в Киеве 3 июля около 22.00. Нардеп рассказал в Facebook, что причиной остановки была неработающая лампочка подсветки заднего номера. "Патрульные не представились и начали сразу хамить. Несколько раз с выключенной боди-камерой намекали на взятку. После моего категорического отказа давать взятку меня обвинили в том, что я якобы нахожусь в состоянии наркотического опьянения", – рассказал нардеп. Он также продемонстрировал отрицательный результат независимого теста на наркотики.
Позже в патрульной полиции уведомили о начале служебной проверки по фактам, изложенным Брагарем в соцсети.