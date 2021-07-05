Патрульные, остановившие нардепа Брагаря, не включили видеокамеру – замглавы МВД

Геращенко (на фото) отметил, что визуальных признаков опьянения у нардепа на видео не заметно Фото: mvs.gov.ua

"Действительно, такой факт остановки был, сейчас проводится тщательная проверка действий двух полицейских, которые остановили автомобиль, за рулем которого был народных депутат. [...] Они не включили камеры, которые необходимо было включить сразу с начала общения… У нас есть вопросы к полицейским, почему они так сделали", – сказал он.

Геращенко подчеркнул, что, если проверки подтвердят, что правоохранители действительно намекали о взятке, как утверждает нардеп, "они понесут суровую ответственность согласно закону".

Замглавы МВД отметил, что на видеозаписи не заметно визуальных признаков опьянения Брагаря.

По его словам, нардеп уже разговаривал об инциденте с главой Национальной полиции Игорем Клименко "и они обсудили возможность участия депутата в качестве потерпевшего по этому делу".