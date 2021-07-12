"Страна делает из меня наркомана". Нардеп Юрченко прокомментировал скандальное ДТП

По словам Юрченко, у него в автомобиле сломался кондиционер и он поехал на СТО для того, чтобы его починить. Но в центре Львова, когда сдавал назад, попал в "незначительное ДТП, толчок даже не почувствовал". Вину за него он признал.

"Ну, выходит, начинает хамить, бегает с телефоном. Я, чтобы его успокоить, телефон забрал", – рассказал Юрченко о поведении оппонента.

По словам депутата, он был уверен, что "это какая-то провокация". Мужчина якобы угрожал ему, оскорблял и вел себя, "будто он хозяин Львова".

После того, как на место ДТП приехал начальник местной полиции, они направились в медицинский центр для сдачи анализов.

"Полиция мне говорила, что в тесте найден экстази, а я в жизни не принимал никаких наркотиков", – сказал депутат. По мнению нардепа, наркотики "или подсыпали, или это было как-то спланировано".

"Два дня страна делает из меня наркомана... Я знаю, что ничего не употреблял. Даже не думал, что врачи фальсифицируют анализы народного депутата в присутствии правоохранительных органов. Я не употреблял наркотики никогда в жизни. Я сдал анализы в государственных и частных клиниках в Киеве, чтобы понять, что произошло", – заявил Юрченко.

Он продемонстрировал два отрицательных теста на наркотики, которые сдал уже в субботу, 10 июля.

Юрченко убежден, что результаты теста подделали по заказу второго участника ДТП. По его словам, оппонент – собственник компании, совладельцем которой является сын бывшего главы местного управления здравоохранения.

Вторая сторона конфликта – львовский бизнесмен Всеволод Боровец – собирается писать на нардепа заявление в полицию об избиении, сообщается в сюжете ТСН. Он также подчеркнул, что на результаты тестов влияния не имеет. "Своего однокурсника я знаю, а его отца – нет. Взяли незнакомого мне человека и приплели к этому всему", – сказал он.

Исключенный из "Слуги народа" после коррупционного скандала нардеп Юрченко попал в ДТП 8 июля. Другой нардеп, также исключенный из "Слуги народа", Гео Лерос опубликовал фото выводов лаборатории, из которых следовало, что Юрченко был под наркотическими веществами. Лерос отметил, что автомобиль Mustang, на котором был Юрченко, не внесен в его декларацию.

Глава партии "Слуга народа", первый замглавы этой фракции Александр Корниенко призвал Юрченко добровольно сложить депутатский мандат.