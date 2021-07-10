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Корниенко призвал исключенного из "Слуги народа" нардепа Юрченко сложить мандат

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Корниенко отметил, что уже предлагал Юрченко (на фото) сдать мандат после коррупционного скандала, но он "не послушал"
Корниенко отметил, что уже предлагал Юрченко (на фото) сдать мандат после коррупционного скандала, но он "не послушал"
Фото: Олександр Юрченко / Facebook

Глава партии "Слуга народа", первый замглавы этой фракции Александр Корниенко считает, что народный депутат Александр Юрченко, которого после коррупционного скандала исключили из "Слуги народа", должен сложить полномочия.

Об этом он заявил в комментарии "Интерфакс-Украина" 9 июля.

Юрченко накануне попал в ДТП. По информации ТСН и еще одного исключенного из "Слуги народа" нардепа, Гео Лероса, он был в состоянии наркотического опьянения

Корниенко сказал, что Юрченко потерял этические основания быть парламентарием. 

огласно Конституции, досрочное прекращение полномочий народного депутата возможно после оглашения обвинительного приговора. Но пока его нет, я призываю Юрченко добровольно сложить депутатский мандат. Я предлагал ему это сделать еще в прошлом году после скандала со взяткой, но он не послушал. Поэтому сейчас у него появился еще один повод сделать это", – добавил глава партии. 

Он подчеркнул, что правоохранителям необходимо как можно быстрее расследовать случившееся, потому что "чем быстрее общество увидит расстановку всех юридических акцентов в этой ситуации, тем лучше". 

По делу о взятке Юрченко так и не привлекли к ответственности, добавил Корниенко.

Контекст:

Юрченко подозревают в том, что он попросил передать ему через посредника $13 тыс. за внесение предложений к законопроекту и в дальнейшем $200 тыс. для подкупа народных депутатов – членов комитета. Расследование уголовного производства Национальное антикоррупционное бюро вело с августа 2020 года. 

В сентябре 2020 года НАБУ заявило, что собрало достаточное количество доказательств для сообщения нардепу о подозрении. Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Юрченко 17 сентября. В этот же день Юрченко вручили подозрение, исключили из фракции "Слуга народа", а также допросили в НАБУ и САП. Неофициального помощника Юрченко Ивана Фищенко арестовали 15 сентября с возможностью внесения залога в размере 1 млн 550 тыс. грн. 17 сентября он вышел из СИЗО под залог. Фищенко заявил, что взяток не получал и с депутатом не общается.

21 сентября ВАКС арестовал Юрченко до 9 ноября с возможностью выйти под залог в размере 3 млн грн. 23 сентября суд арестовал имущество политика. 25 сентября за Юрченко внесли залог и он вышел из СИЗО. Тогда на нардепа надели электронный браслет, который он носил до начала ноября

Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает "больше показательных посадок" по коррупционным делам и что Юрченко "обязательно сядет в тюрьму".

В суде Юрченко отрицал обвинения во взяточничестве, называл себя борцом за справедливость и заявлял о намерении доказывать свою невиновность в Европейском суде по правам человека. 

4 марта 2021 года НАБУ завершило расследование дела о взяточничестве Юрченко.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, ДТП, мандат, Александр Корниенко, Александр Юрченко, нардеп
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