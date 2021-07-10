Корниенко призвал исключенного из "Слуги народа" нардепа Юрченко сложить мандат

Корниенко отметил, что уже предлагал Юрченко (на фото) сдать мандат после коррупционного скандала, но он "не послушал" Фото: Олександр Юрченко / Facebook

Об этом он заявил в комментарии "Интерфакс-Украина" 9 июля.

Юрченко накануне попал в ДТП. По информации ТСН и еще одного исключенного из "Слуги народа" нардепа, Гео Лероса, он был в состоянии наркотического опьянения.

Корниенко сказал, что Юрченко потерял этические основания быть парламентарием.

"Согласно Конституции, досрочное прекращение полномочий народного депутата возможно после оглашения обвинительного приговора. Но пока его нет, я призываю Юрченко добровольно сложить депутатский мандат. Я предлагал ему это сделать еще в прошлом году после скандала со взяткой, но он не послушал. Поэтому сейчас у него появился еще один повод сделать это", – добавил глава партии.

Он подчеркнул, что правоохранителям необходимо как можно быстрее расследовать случившееся, потому что "чем быстрее общество увидит расстановку всех юридических акцентов в этой ситуации, тем лучше".

По делу о взятке Юрченко так и не привлекли к ответственности, добавил Корниенко.