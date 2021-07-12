Разумков призвал нардепов думать, что они делают, "чтобы потом не краснела вся Верховная Рада"

Юрченко попал в ДТП во Львове. По информации ТСН и еще одного исключенного из "Слуги народа" нардепа, Гео Лероса, он был в состоянии наркотического опьянения.

"На прошлой неделе мы увидели очередной скандал с народным депутатом – с управлением в нетрезвом состоянии автомобилем, совершение ДТП. [...] Закон должен быть один для всех. Мне очень жаль, что в украинском законодательстве нет нормы, которая бы могла очищать Верховную Раду от таких поступков и действий таких коллег", – сказал спикер Рады.

Он считает, что нардепам нужно "поработать в этом плане и, возможно, внести соответствующе изменения".

"Напоминаю, что уголовная ответственность и решение суда об уголовном приговоре является основанием для потери народным депутатом своего мандата. Это нужно помнить, и не только из-за мандата. [...] У нас приближаются и работа в регионах, и отпуска. Каждый пусть сначала думает, что он делает, чтобы потом не краснела вся Верховная Рада и в целом власть, потому что мы все тут власть", – объяснил Разумков.