"Неделя будет насыщенной". Разумков анонсировал рассмотрение Радой трех законов, которые ветировал Зеленский

"Неделя будет насыщенной, много вопросов на нее выносится. Это и вопрос вето. Три закона, которые были приняты Верховной Радой, возвращенные с вето президента, будут рассмотрены на этой неделе. Один из них, как и прогнозировалось, – это 3711, реформа ВККС (Высшей квалификационной комиссии судей. – "ГОРДОН"). Были две не согласованные между собой правки", – сказал он.

По словам спикера Рады, народные депутаты рассмотрят данный вопрос 13 июля одним из первых, "чтобы продемонстрировать, что мы двигаемся в направлении реальной судебной реформы".

"Это первый шаг. Фактически сразу будет и второй – это [принятые в первом чтении] законопроекты 5068, 5069. Я очень надеюсь, что мы конструктивно подойдем к их рассмотрению, чтобы не затягивать процесс, но действительно сделать эти законы лучше с помощью правок и предложений уважаемых народных депутатов", – отметил Разумков.

Он не уточнил, какие еще два ветированных закона рассмотрят нардепы.