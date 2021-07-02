Рада предварительно одобрила ужесточение наказания за "сталкерство" в Чернобыльской зоне

Незаконные проникновения – один из факторов возникновения пожаров в зоне отчуждения, отметили в правительстве Фото: EPA

За принятие за основу правительственного законопроекта №4156 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" проголосовали 269 нардепов.

Законопроект признает уголовными преступлениями проникновение в зону отчуждения и зону безусловного (обязательного) отселения без разрешения, самовольное поселение в них, а также уничтожение, повреждение или перенос знаков радиационного загрязнения или ограждения указанных зон. За это предлагается наказывать штрафами от 17 тыс. грн до 42,5 тыс. грн или ограничением свободы на срок от одного до трех лет.

Вынос за пределы зоны отчуждения продуктов, промышленной или другой продукции, животных, рыбы, растений или любых других объектов хотят наказывать штрафами таких же размеров.

Перед голосованием за законопроект министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский отметил, что число людей, которые незаконно проникают в Чернобыльскую зону, растет: если в 2018 году их было 371, в 2019-м и 2020 годах – 576, то в первом полугодии 2021 года – уже 346. Он отметил, что именно такие незаконные проникновения – один из факторов возникновения пожаров в зоне отчуждения.

Нардеп "Голоса" Александра Устинова считает, что законопроект требует доработки. Она согласилась с тем, что штраф за незаконное пребывание в зоне отчуждения нужно повышать – сейчас, по ее информации, он составляет 340 грн.

"Поднимите до 17 тыс. грн, и сталкеры не будут ездить в зону отчуждения. Но сажать людей в тюрьму за то, что они находятся в зоне отчуждения – это уже перебор. Хватит строить полицейское государство", – подчеркнула она.

Схожие позиции заняли нардепы из группы "За майбутнє", которые отказались поддерживать законопроект, и от "Батьківщини", которые согласились голосовать за него в первом чтении, но предупредили, что во втором чтении поддержат, только если будут приняты их правки.