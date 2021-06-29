Рада повысила пенсии чернобыльцам

Пенсии и компенсации чернобыльцам и их семьям будут выплачивать полностью независимо от других доходов Фото: ЕРА

Согласно принятым изменениям, дополнительная пенсия за вред, причиненный здоровью, и ежемесячная компенсация семьям за потерю кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы выплачиваются полностью независимо от заработной платы, пенсии или иного дохода.

Законопроект также повышает пенсии по инвалидности пострадавшим от Чернобыльской катастрофы. Согласно закону, во всех случаях размеры пенсии по инвалидности, наступившей из-за увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, не могут быть ниже, чем 6000 грн для I группы инвалидности, 4800 грн – для II группы, 3700 грн – для III группы, 3700 грн – для детей с инвалидностью.

Как поясняла в ходе обсуждения законопроекта еще к первому чтению глава комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова, в итоге для ликвидаторов с I группой инвалидности пенсия повысится с нынешних (в среднем) 12 270 грн до 16 080 грн, писала "Судебно-юридическая газета". Для ликвидаторов со II группой пенсия повысится с 10 967 грн до 12 987 грн, с III – с 8129 грн до 8917 грн.

Размеры пенсий начиная с 2022 года ежегодно с 1 марта будут индексироваться в порядке, установленном Кабинетом Министров, с учетом коэффициента увеличения.

По словам председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, принятый закон должен вступить в силу с 1 июля 2021 года.

Народные депутаты проголосовали за подписание спикером этого законопроекта, предварительно договорившись, что никаких проектов постановлений, блокирующих подписание документа, регистрировать в Верховной Раде не будут.