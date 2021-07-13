"Батьківщина" не будет голосовать за отставку Авакова, "Европейская солидарность" еще не определилась

"Мы не принимали участия в голосовании за отставку ни одного министра, потому что мы не формировали это правительство, а поэтому абсолютно не несем ответственность за последствия его работы. Как и раньше, ни за какие отставки мы голосовать не будем", – сказала Тимошенко.

Она подчеркнула, что смена отдельных лиц не имеет смысла, поскольку необходимо "менять всю эту власть и менять полностью стратегию развития Украины".

По словам Тимошенко, у нее на данный момент нет информации о возможном заседании Рады 15 июля, на котором может быть проголосован вопрос об отставке Авакова.

18 мая, когда Рада увольняла Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры, Игоря Петрашко с должности министра экономики и Максима Степанова с должности министра здравоохранения Украины, фракция "Батьківщина" вышла из зала до отчетов министров об итогах их деятельности. Тимошенко тогда заявила, что они не будут участвовать в "шоу по защите доброго царя и уничтожению плохих бояр".

Член фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар сказала агентству "Интерфакс-Украина", что "фракция будет определяться перед голосованием" по поводу отставки Авакова.

О причинах отставки она ничего не знает. "Очевидно, что они – внутри провластной команды", – сказала Сюмар.

Фракция "Слуга народа" сегодня вечером проводит заседание, на котором обсуждается этот вопрос.