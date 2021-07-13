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"Слуга народа" может собраться вечером на закрытое заседание. СМИ пишут, что обсудят отставку Авакова

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Аваков возглавляет МВД с февраля 2014 года
Аваков возглавляет МВД с февраля 2014 года
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Вечером 13 июля парламентская фракция "Слуга народа" может провести закрытое заседание и обсудить кадровые вопросы. Об этом сообщили собеседники агентства "РБК-Украина" в Верховной Раде.

"Методом исключения депутаты приходят к мысли, что кадровым вопросом, требующим закрытого заседания фракции, может быть отставка главы МВД Авакова", – сказал один из источников.

На вопрос о том, может ли идти речь именно об отставке Авакова, собеседники среди высших чиновников государства дали уклончивые ответы. Они не подтвердили и не опровергли этого. "Разговоры ходят разные", – прокомментировал один из них.

В Офисе президента Украины сообщили НВ, что Аваков сохранит кресло на длительное время при условии, что в Украине не произойдет таких шокирующих преступлений, как изнасилование в Кагарлыке или убийство полицейскими пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе.

"Если бы Кагарлык произошел сейчас, то президент публично попросил бы министра уйти в отставку. Теперь Владимир Александрович [Зеленский] более решительный, чем год назад", – сказал высокопоставленный сотрудник ОП.

Информацию о том, что якобы на вечер Зеленский соберет "слуг народа", чтобы обсудить вопрос отставки Авакова, подтвердили "Стране" несколько депутатов от этой политсилы. Источник издания в ОП сказал, что отставку Авакова действительно готовят. Другой источник, близкий к руководителю ОП Андрею Ермаку, опроверг это и сказал, что вопрос об отставке министра не стоит.

Контекст:

В Министерстве внутренних дел Украины 23 июня заявили, что не реагируют на слухи о возможной отставке Авакова. Его заместитель Антон Геращенко сказал, что такие слухи начались 22 февраля 2014 года, в день его назначения.

Аваков возглавляет МВД с февраля 2014 года. Он входил в составы правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

В октябре 2019 года Зеленский заявлял, что в новом правительстве у Авакова есть испытательный срок. В мае 2020 года Зеленский назвал Авакова "мощным министром" и заявил, что тот должен довести до конца расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Летом 2020 года в Киеве и других городах Украины состоялась серия протестов, участники которых требовали отставки Авакова. Митингующие, в частности, высказывали претензии к работе правоохранителей в расследовании дел об убийствах Шеремета и херсонской активистки Екатерины Гандзюк, указывали на последние резонансные преступления, которые произошли в Украине, в частности на изнасилование женщины в Кагарлыке Киевской области, в котором подозревают сотрудников полиции, критиковали реформу полиции.

Тогда нардепы из фракций "Голос" и "Слуга народа" зарегистрировали проект постановления об увольнении Авакова.

Глава партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко в интервью "РБК-Украина", опубликованном 14 июня 2021 года, заявил, что "эту отставку обсуждают всю жизнь", но конкретных инициатив в парламент, за исключением прошлогодней, не поступало.

На вопрос, грозит ли отставка кому-то из министров, Корниенко добавил: "Давайте до осени уже без возни. Мы с [главой фракции "Слуга народа" Давидом] Арахамией пообещали, что до осени будет все спокойно".

Теги: МВД, Арсен Аваков, изнасилование, отставка, увольнение, Слуга народа, заседание, Кагарлык, Кирилл Тлявов
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