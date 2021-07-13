"Слуга народа" может собраться вечером на закрытое заседание. СМИ пишут, что обсудят отставку Авакова

"Методом исключения депутаты приходят к мысли, что кадровым вопросом, требующим закрытого заседания фракции, может быть отставка главы МВД Авакова", – сказал один из источников.

На вопрос о том, может ли идти речь именно об отставке Авакова, собеседники среди высших чиновников государства дали уклончивые ответы. Они не подтвердили и не опровергли этого. "Разговоры ходят разные", – прокомментировал один из них.

В Офисе президента Украины сообщили НВ, что Аваков сохранит кресло на длительное время при условии, что в Украине не произойдет таких шокирующих преступлений, как изнасилование в Кагарлыке или убийство полицейскими пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе.

"Если бы Кагарлык произошел сейчас, то президент публично попросил бы министра уйти в отставку. Теперь Владимир Александрович [Зеленский] более решительный, чем год назад", – сказал высокопоставленный сотрудник ОП.

Информацию о том, что якобы на вечер Зеленский соберет "слуг народа", чтобы обсудить вопрос отставки Авакова, подтвердили "Стране" несколько депутатов от этой политсилы. Источник издания в ОП сказал, что отставку Авакова действительно готовят. Другой источник, близкий к руководителю ОП Андрею Ермаку, опроверг это и сказал, что вопрос об отставке министра не стоит.