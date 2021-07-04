ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

За шесть лет Нацполиция Украины раскрыла более 500 тыс. преступлений – Аваков

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
4 июля в Украине отмечают День Национальной полиции
4 июля в Украине отмечают День Национальной полиции
Фото: МВС України / Facebook

За шесть лет работы Национальной полиции Украины на 40% изменился ее личный состав, этот процесс будет продолжен, "пока сегодняшние выпускники не пройдут путь от лейтенанта до генерала". Об этом по случаю Дня Нацполиции заявил 4 июля в Facebook министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По его информации, средний возраст украинского полицейського – 36 лет.

"36 – это возраст свершений и развития, готовности к росту и открытости для новых технологий! Это крайне сложная задача – построить новое на базе старой, крайне разбалансированной системы, удерживая баланс, не теряя эффективности, сохраняя опыт настоящих специалистов", – отметил он.

По словам Авакова, шесть лет – мало для нового правоохранительного органа, предоставляющего обществу сервис, которого раньше не было в стране.

За шесть лет Нацполиция раскрыла более 562 тыс. преступлений, провела почти 10 тыс. спецопераций и освободила 129 заложников, была прекращена деятельность более 1400 преступных групп.

Аваков также отметил, что за это время:

  • было изъято 23 т наркотиков общей стоимостью 11 млрд грн;
  • выявлено свыше 30 тыс. киберпреступлений;
  • изъято более 38 тыс. единиц оружия и девять тонн взрывчатки;
  • найдено и возвращено родителям более 66 тыс. детей;
  • обеспечена безопасность при более 360 тыс. массовых мероприятий, в которых приняли участие около 100 млн граждан.

Министр также сообщил, что с 2015 года 56 тыс. полицейских несли службу в зоне АТО/ООС.

Фото: Арсен Аваков / Facebook
Фото: Арсен Аваков / Facebook

Контекст:

В Украине в 2015 году стартовала полицейская реформа. 2 июля Верховная Рада приняла закон "О Национальной полиции". 7 ноября того же года он вступил в силу: в Украине была официально создана Национальная полиция и ликвидирована милиция.

Патрульная полиция начала работу 4 июля 2015 года. Киев стал первым городом, где она появилась. На сегодняшний день патрульную полицию внедрили более чем в 30 городах страны.

С 2018 года 4 июля в Украине отмечают День Национальной полиции.

Теги: Украина, Арсен Аваков, Национальная полиция
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Горяча, как асфальт в жару". Астафьева взволновала сеть откровенными фото без белья
"Горяча, как асфальт в жару". Астафьева взволновала сеть откровенными фото без белья
"Мое сердце". Alyosha очаровала сеть семейным фото
"Мое сердце". Alyosha очаровала сеть семейным фото
"Сексуальненько", "Ножки отличные". Каменских очаровала подписчиков длинными ногами
"Сексуальненько", "Ножки отличные". Каменских очаровала подписчиков длинными ногами
Седокова в коротком топе похвасталась спортивным телом
Седокова в коротком топе похвасталась спортивным телом
"Положение делает прекрасной". Осадчая позировала в нежном фиалковом платье
"Положение делает прекрасной". Осадчая позировала в нежном фиалковом платье
Супруги Бекхэм празднуют 22-ю годовщину свадьбы. Трогательные архивные кадры
Супруги Бекхэм празднуют 22-ю годовщину свадьбы. Трогательные архивные кадры
"Безобразие какое-то". Никитюк на камеру выпятила пятую точку перед соведущим
"Безобразие какое-то". Никитюк на камеру выпятила пятую точку перед соведущим
"Соблазнительные изгибы". Бывшая жена Dzidzio в бикини поразила роскошными ногами и плоским животом
"Соблазнительные изгибы". Бывшая жена Dzidzio в бикини поразила роскошными ногами и плоским животом
  Jerry Heil рассекретила, сколько стоят ее песни
  Jerry Heil рассекретила, сколько стоят ее песни
  "Я не знала, как с этим справляться". Солистка Kazka страдала от травли за лишний вес
  "Я не знала, как с этим справляться". Солистка Kazka страдала от травли за лишний вес
"Изысканно и невероятно вкусно". Хименес-Браво поделился рецептом французских блинчиков с черешней
"Изысканно и невероятно вкусно". Хименес-Браво поделился рецептом французских блинчиков с черешней
  "Это нормально?" Беременная MamaRika рассказала о бегстве из госбольницы и угрозе выкидыша
  "Это нормально?" Беременная MamaRika рассказала о бегстве из госбольницы и угрозе выкидыша
  Дантес объяснил, почему не хочет Потапа в продюсеры и за что ненавидит свой день рождения
  Дантес объяснил, почему не хочет Потапа в продюсеры и за что ненавидит свой день рождения
  "Моя жизнь стала не моей". Фролова высказалась о депрессии после родов
  "Моя жизнь стала не моей". Фролова высказалась о депрессии после родов
"Как вобла стала. Настя, верни прежние формы". Каменских взволновала подписчиков своим внешним видом
"Как вобла стала. Настя, верни прежние формы". Каменских взволновала подписчиков своим внешним видом
"Фото не звезды, а люксовой проститутки". Лобода в откровенном наряде оголила бедра
"Фото не звезды, а люксовой проститутки". Лобода в откровенном наряде оголила бедра
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"На нее много кто положил глаз". В СМИ показали, как выглядит новая избранница Андрея Богдана
"На нее много кто положил глаз". В СМИ показали, как выглядит новая избранница Андрея Богдана
"Конечно, тяжело после 45 лет". Джанабаева показала, как они спят с 56-летним Меладзе
"Конечно, тяжело после 45 лет". Джанабаева показала, как они спят с 56-летним Меладзе
"Большие сиськи", "Острый сосок, который может кого-то зарезать". В сети обсуждают грудь Сальмы Хайек
"Большие сиськи", "Острый сосок, который может кого-то зарезать". В сети обсуждают грудь Сальмы Хайек
"Мы немного в п...здеце". Победительница "Холостяка 9" пожаловалась, что не может переехать в новый дом
"Мы немного в п...здеце". Победительница "Холостяка 9" пожаловалась, что не может переехать в новый дом
"Какие шары", "Бомба". Седокова в купальнике засветила грудь
"Какие шары", "Бомба". Седокова в купальнике засветила грудь
"Я всегда буду подносить тебе патроны". 38-летняя Седокова засветила ягодицы на руках у своего 29-летнего "супергероя"
"Я всегда буду подносить тебе патроны". 38-летняя Седокова засветила ягодицы на руках у своего 29-летнего "супергероя"
"Вот это двор!", "Хорошо живете", "Альбина, проведите экскурсию". Джанабаева выложила в сеть ролик, снятый во дворе дома
"Вот это двор!", "Хорошо живете", "Альбина, проведите экскурсию". Джанабаева выложила в сеть ролик, снятый во дворе дома
"Когда ничего с ними не делать, вам откроется новый мир". Клопотенко рассказал, с чем можно подавать сырые кабачки
"Когда ничего с ними не делать, вам откроется новый мир". Клопотенко рассказал, с чем можно подавать сырые кабачки
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS