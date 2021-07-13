Вместо Авакова МВД может возглавить Данилов – СМИ

Данилов не стал отвечать на вопрос журналистов о наличии амбиций возглавить МВД Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Об этом 13 июля написало издание НВ, ссылаясь на свои источники.

Собеседники журналистов считают, что Данилов может возглавить ведомство после отставки нынешнего главы МВД Арсена Авакова.

"Заседания Совбеза стали традиционными информационными поводами для новостей в СМИ, а регулярное участие Данилова в рейтинговых ток-шоу подняли его узнаваемость среди украинцев", – пояснил собеседник издания.

В СНБО изданию не ответили на вопрос о возможном назначении Данилова, от вопроса о таких амбициях уклонился и сам секретарь СНБО.

По данным "ГОРДОН", Аваков уже написал заявление об уходе.

Еще одним претендентом на пост главы МВД собеседники НВ называют директора Центра инфраструктуры и технологий МВД Александра Ефименко.