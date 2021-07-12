Решение забрать войска с оккупированного Донбасса может принять только Путин – Данилов

Данилов: Мы бы очень хотели, чтобы россияне убрались с нашей территории и забрали свои войска Фото: EPA

"Мы бы очень хотели, чтобы россияне убрались с нашей территории, забрали свои войска и чтобы все закончилось. Но это решение может принять только Путин лично, как и принимал решения на первых этапах. Потому что "ЛНР" и "ДНР" – это все чушь", – добавил Данилов.

Он добавил, что на данный момент "активных военных действий" со стороны оккупантов в связи с подготовкой Украины к празднованию Дня Независимости "не наблюдаются".