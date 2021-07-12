Решение забрать войска с оккупированного Донбасса может принять только Путин – Данилов

"Мы бы очень хотели, чтобы россияне убрались с нашей территории, забрали свои войска и чтобы все закончилось. Но это решение может принять только Путин лично, как и принимал решения на первых этапах. Потому что "ЛНР" и "ДНР" – это все чушь", – добавил Данилов.
Он добавил, что на данный момент "активных военных действий" со стороны оккупантов в связи с подготовкой Украины к празднованию Дня Независимости "не наблюдаются".
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.