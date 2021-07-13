Аваков сообщил, что подал в отставку

Аваков возглавляет МВД с февраля 2014 года. Он входил в составы правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

В октябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в новом правительстве у Авакова есть испытательный срок. В мае 2020 года Зеленский назвал Авакова "мощным министром" и заявил, что тот должен довести до конца расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Летом 2020 года в Киеве и других городах Украины состоялась серия протестов, участники которых требовали отставки Авакова. Митингующие, в частности, высказывали претензии к работе правоохранителей в расследовании дел об убийствах Шеремета и херсонской активистки Екатерины Гандзюк, указывали на последние резонансные преступления, которые произошли в Украине, в частности на изнасилование женщины в Кагарлыке Киевской области, в котором подозревают сотрудников полиции, критиковали реформу полиции.

Тогда нардепы из фракций "Голос" и "Слуга народа" зарегистрировали проект постановления об увольнении Авакова.

Глава партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко в интервью "РБК-Украина", опубликованном 14 июня 2021 года, заявил, что "эту отставку обсуждают всю жизнь", но конкретных инициатив в парламент, за исключением прошлогодней, не поступало.

На вопрос, грозит ли отставка кому-то из министров, Корниенко добавил: "Давайте до осени уже без возни. Мы с [главой фракции "Слуга народа" Давидом] Арахамией пообещали, что до осени будет все спокойно".

13 июля источники издания "ГОРДОН" сообщили, что Аваков написал заявление об уходе. По данным НВ, в Офисе президента рассматривают секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова как одного из потенциальных кандидатов на пост главы МВД.