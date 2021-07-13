Подать в отставку Авакова попросил президент – СМИ

"Да, это правда. Написать заявление попросил президент. Понятно, Аваков написал", – сообщила в Telegram главред LB.ua Соня Кошкина.
Это подтверждают источники руководителя общественно-политической редакции LIGA.net Петра Шуклинова, написал он в Telegram.
Нардеп из фракции "Слуга народа" Ирина Верещук в Верховной Раде предположила, что "именно президент предложил Авакову написать такое заявление", но не исключила, что возможны и другие кадровые вопросы, пишет LB.ua.
По данным источников LB.ua, наиболее вероятный кандидат на должность преемника Авакова – также выходец из Харькова, нардеп от "Слуги народа" Александр Бакумов. Он юрист, работал проректором Харьковского национального университета внутренних дел, в 2015 году участвовал в боевых действиях АТО в составе пограничных войск Украины, имеет звание капитана.
В то же время источники НВ называли другие имена возможных кандидатов – председателя комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.
Источник во фракции "Слуга народа" сказал "Телеграфу", что в число рассматриваемых кандидатур входит еще начальник управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов. Но, по его словам, кандидат от президента – Монастырский, а во фракции большинство поддерживает Бакумова.
Арсен Аваков 13 июля официально сообщил, что подал в отставку. Теперь за его увольнение должна проголосовать Верховная Рада.
Аваков возглавляет МВД с февраля 2014 года. Он входил в составы правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.
В октябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в новом правительстве у Авакова есть испытательный срок. В мае 2020 года Зеленский назвал Авакова "мощным министром" и заявил, что тот должен довести до конца расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Летом 2020 года в Киеве и других городах Украины состоялась серия протестов, участники которых требовали отставки Авакова. Митингующие, в частности, высказывали претензии к работе правоохранителей в расследовании дел об убийствах Шеремета и херсонской активистки Екатерины Гандзюк, указывали на последние резонансные преступления, которые произошли в Украине, в частности на изнасилование женщины в Кагарлыке Киевской области, в котором подозревают сотрудников полиции, критиковали реформу полиции.
Тогда нардепы из фракций "Голос" и "Слуга народа" зарегистрировали проект постановления об увольнении Авакова.
Глава партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко в интервью "РБК-Украина", опубликованном 14 июня 2021 года, заявил, что "эту отставку обсуждают всю жизнь", но конкретных инициатив в парламент, за исключением прошлогодней, не поступало.
На вопрос, грозит ли отставка кому-то из министров, Корниенко добавил: "Давайте до осени уже без возни. Мы с [главой фракции "Слуга народа" Давидом] Арахамией пообещали, что до осени будет все спокойно".