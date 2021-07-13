Подать в отставку Авакова попросил президент – СМИ

"Да, это правда. Написать заявление попросил президент. Понятно, Аваков написал", – сообщила в Telegram главред LB.ua Соня Кошкина.

Это подтверждают источники руководителя общественно-политической редакции LIGA.net Петра Шуклинова, написал он в Telegram.

Нардеп из фракции "Слуга народа" Ирина Верещук в Верховной Раде предположила, что "именно президент предложил Авакову написать такое заявление", но не исключила, что возможны и другие кадровые вопросы, пишет LB.ua.

По данным источников LB.ua, наиболее вероятный кандидат на должность преемника Авакова – также выходец из Харькова, нардеп от "Слуги народа" Александр Бакумов. Он юрист, работал проректором Харьковского национального университета внутренних дел, в 2015 году участвовал в боевых действиях АТО в составе пограничных войск Украины, имеет звание капитана.

В то же время источники НВ называли другие имена возможных кандидатов – председателя комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.

Источник во фракции "Слуга народа" сказал "Телеграфу", что в число рассматриваемых кандидатур входит еще начальник управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов. Но, по его словам, кандидат от президента – Монастырский, а во фракции большинство поддерживает Бакумова.