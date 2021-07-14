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Геращенко: Аваков не будет цепляться за свой пост. Кандидатура Монастырского – один из лучших выборов президента

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Геращенко готов остаться работать в МВД, несмотря на смену министра
Геращенко готов остаться работать в МВД, несмотря на смену министра
Фото: Антон Геращенко / Facebook

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко считает, что предложенная президентом кандидатура главы парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского ("Слуга народа") на пост нового главы МВД является одним из лучших вариантов. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

Замминистра внутренних дел назвал Монастырского "высокоинтеллектуальным, грамотным, подготовленным человеком" и подчеркнул, что тот уже два года руководит правоохранительным комитетом и знает все руководство правоохранительных органов Украины.

"Он взвешенный, умный человек. Думаю, что это один из лучших выборов президента", – сказал Геращенко.

При этом он заявил, что Аваков "работал на посту министра внутренних дел 7 лет 4 месяца и 16 дней, фактически 1/4 независимости Украины", и "делал все для того, чтобы укрепить страну".

"Однако никто не вечен на своем посту, поэтому он написал заявление об отставке. Он не будет цепляться за свой пост, но с удовольствием будет помогать президенту, давать советы", – заявил Геращенко.

Чиновник считает, что по сравнению с февралем 2014 года, когда Аваков возглавил министерство, его команде "удалось частично вернуть доверие к новосозданной полиции, но хотелось сделать еще больше".

Отвечая на вопрос, останется ли он сам в МВД, если ему предложат это, Геращенко сказал: "Если я буду нужен стране, я буду защищать Украину дальше".

Теги: МВД, Арсен Аваков, полиция, Антон Геращенко, отставка, увольнение, Денис Монастырский, назначение
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