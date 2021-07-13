"Иду на жертву". Монастырский сказал, что Зеленский сегодня утром предложил ему занять пост Авакова

Монастырский: Я понимаю, на какую жертву я иду как человек, как личность и как политик. Но я сделал этот выбор и буду претендовать на эту должность Фото: sluga-narodu.com

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал заявление об отставке 13 июля. После этого Зеленский представил кандидатуру Монастырского на заседании фракции "Слуга народа".

Монастырский заявил, что "буквально несколько минут назад принял самое сложное решение в жизни – ответить "да" на предложение президента возглавить МВД".

"Я понимаю, на какую жертву я иду как человек, как личность и как политик. Но я сделал этот выбор и буду претендовать на эту должность. Завтра [14 июля] профильный комитет Верховной Рады рассмотрит заявление Арсена Авакова об уходе с должности министра МВД. Послезавтра состоится голосование по этому заявлению, а уже в пятницу состоится еще одно заседание комитета по вопросам правоохранительной деятельности и рассмотрение представления о назначении главы МВД. Вот такой будет порядок", – сообщил он.

Отвечая на вопросы журналистов, Монастырский сказал, что еще не говорил с Аваковым об этом.