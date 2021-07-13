ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Кроме Авакова, в отставку могут уйти еще два или три министра. СМИ назвали фамилии

СМИ назвали фамилии еще трех министров, которые могут уйти в отставку
СМИ назвали фамилии еще трех министров, которые могут уйти в отставку
Фото: depositphotos.com

Кроме Арсена Авакова, который 13 июля написал заявление об уходе с должности главы Министерства внутренних дел, в отставку могут уйти еще два или три министра.

Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в Кабмине, министр юстиции Денис Малюська находится сейчас в Офисе президента, где его будут просить написать заявление об увольнении. То же ждет министра обороны Андрея Тарана и, вероятно, министра культуры Александра Ткаченко.

LB.ua со ссылкой на свои источники тоже сообщает о возможной отставке трех министров, упоминая Тарана и Малюську.

Кроме того, Telegram-канал "УП. Off the record" сообщает, что 17 июня президент Украины Владимир Зеленский собирает депутатов из фракции "Слуга народа" на большое закрытое совещание. ZN.UA, ссылаясь на свои источники в "Слуге народа", сообщает, что кадровые решения по Тарану и Малюське рассмотрят на этом заседании. Также на повестке дня – вопрос обсуждения претензий, которые существуют к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой.

 
Контекст:
Малюська был назначен министром юстиции 29 августа 2019 года. Ткаченко и Таран возглавили Министерство культуры и информационной политики и Министерство обороны 4 июня и 4 марта 2020 года соответственно.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Теги: 
 Кабинет Министров, Арсен Аваков, депутаты, оборона, Александр Ткаченко, отставка, Владимир Зеленский, Андрей Таран, президент, Слуга народа, Ирина Венедиктова, Денис Малюська, заседание, прокурор 


 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


 




 
 

 









 

 
КОММЕНТАРИИ: 

 










 

 
 
 

  
 


 
 

 Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 

 
 
 

  
 

 

 

 Осталось символов: 1000
 

 

 
 
 

 












 

 Показать больше комментариев
 







 




 

 

 
 
 
 

 
 МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ 

 
 
   

 

 

 
 

 
 

 
 

 



 
 



 
 

 



 
 

 

 
 
Нажмите «Нравится», чтобы читать 
 Gordonua.com в Facebook

 

 
 
Я уже читаю Gordonua в Facebook

 


 
 









 
 

 

 

 Бульвар Шоубиз. Приложение
 

 

 все публикации
 

 


 

 

 

 

 
 

 


 
 "Губы, как у утки", "Мне не больно". Слава Каминская показала, как ей делают уколы красоты
 

 

 


 "Губы, как у утки", "Мне не больно". Слава Каминская показала, как ей делают уколы красоты
 


 
 

 

 

 
 
 
 
 

 


 
 "Причины отказа очень мелкие и подлые". Сергею Соседову отказали во въезде в Беларусь
 

 

 


 "Причины отказа очень мелкие и подлые". Сергею Соседову отказали во въезде в Беларусь
 


 
 

 

 

 
 
 
 
 

 


 
 33-летняя пышнотелая модель Грэм снялась полуобнаженной в поле, засветив округлившийся живот
 

 

 


 33-летняя пышнотелая модель Грэм снялась полуобнаженной в поле, засветив округлившийся живот
 


 
 

 

 

 
 
 
 
 

 


 
 Как правильно сварить кукурузу. Самые важные советы
 

 

 


 Как правильно сварить кукурузу. Самые важные советы
 


 
 

 

 

 

 


 
 
 
 
 

 


 
 "Папина дочка". Ирина Федишин показала своего отца
 

 

 


 "Папина дочка". Ирина Федишин показала своего отца
 


 
 

 

 

 
 
 
 
 

 


 
 "В очередной раз довел до слез". Беременная жена Анатолия Анатолича похвасталась подаренным им белым внедорожником. Фото
 

 

 


 "В очередной раз довел до слез". Беременная жена Анатолия Анатолича похвасталась подаренным им белым внедорожником. Фото
 


 
 

 

 

 
 
 
 
 

 


 
 "Аня опять в положении", "Кажется, кто-то пошел за четвертым". Поклонники после нового видео заподозрили Седокову в беременности
 

 

 


 "Аня опять в положении", "Кажется, кто-то пошел за четвертым". Поклонники после нового видео заподозрили Седокову в беременности
 


 
 

 

 

 
 
 
 
 

 


 
   "Необычное сочетание, но очень удачное". Кулинарный эксперт показала, как приготовить салат из клубники и помидоров. Видео
 

 

 


   "Необычное сочетание, но очень удачное". Кулинарный эксперт показала, как приготовить салат из клубники и помидоров. Видео
 


 
 

 

 

 
 

 


 
 
 
 

 


 
 "Господи, спасибо!" Цискаридзе рассказал, как пытался помочь "небезразличному человеку" и чем это обернулось
 

 

 


 "Господи, спасибо!" Цискаридзе рассказал, как пытался помочь "небезразличному человеку" и чем это обернулось
 


 
 

 

 

 
 
 
 
 

 


 
 "Ладненький такой", "Надо еще сестренку". Молодая жена Петросяна показала подросшего сына Вагана
 

 

 


 "Ладненький такой", "Надо еще сестренку". Молодая жена Петросяна показала подросшего сына Вагана
 


 
 

 

 

 
 
 
 
 

 


 
 "Не хватает папы, который очень много работает". Жена Monatik показала селфи с сыновьями
 

 

 


 "Не хватает папы, который очень много работает". Жена Monatik показала селфи с сыновьями
 


 
 

 

 

 
 
 
 
 

 


 
 "В заднице пропеллер, потому что сил хоть отбавляй". MamaRika рассказала о своем питании во время беременности
 

 

 


 "В заднице пропеллер, потому что сил хоть отбавляй". MamaRika рассказала о своем питании во время беременности
 


 
 

 

 

 
 
 

 


 
 
 

 


 
 "Натуля, вы шикарная девочка". Могилевская показала голые ноги и глубокое декольте
 

 

 


 "Натуля, вы шикарная девочка". Могилевская показала голые ноги и глубокое декольте
 


 
 

 

 

 
 
 
 
 

 


 
 Осадчая в купальнике показала отдых на яхте
 

 

 


 Осадчая в купальнике показала отдых на яхте
 


 
 

 

 

 
 
 
 
 

 


 
   Лучшие книги на английском языке для начинающих. Список
 

 

 


   Лучшие книги на английском языке для начинающих. Список
 


 
 

 

 

 
 
 
 
 

 


 
 48-летняя Руслана увеличила губы
 

 

 


 48-летняя Руслана увеличила губы
 


 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

 

 






 


 

 




 



 
 

 
 

 
 





 




 

 


 

 
 
Публикации

 
 
 

 
 все публикации 
 

 
 


















 
 

 

 

 Популярно в Бульваре
 


 

 

 

 

 

 


 
 "Горяча, чертовка". Никитюк в купальнике засветила грудь
 
 

 


 "Горяча, чертовка". Никитюк в купальнике засветила грудь
 


 
 

 

 

 


 

 

 


 
 "Никто помочь не смог". Дочь Успенской заявила, что неизвестные ведут от ее имени фальшивый микроблог в Instagram
 
 

 


 "Никто помочь не смог". Дочь Успенской заявила, что неизвестные ведут от ее имени фальшивый микроблог в Instagram
 


 
 

 

 

 


 

 

 


 
 "Хороши арбузы". Каменских снялась в купальнике на отдыхе с Потапом
 
 

 


 "Хороши арбузы". Каменских снялась в купальнике на отдыхе с Потапом
 


 
 

 

 

 


 

 

 


 
   Поплавский озвучил размер своей пенсии
 
 

 


 Поплавский озвучил размер своей пенсии
 


 
  

 

 

 


 

 

 


 
 "Старая женщина, которая хочет быть молодой. Бедная Дженнифер!", "Моя детка". Лопес потрясла бедрами перед камерой
 
 

 


 "Старая женщина, которая хочет быть молодой. Бедная Дженнифер!", "Моя детка". Лопес потрясла бедрами перед камерой
 


 
 

 

 

 


 

 

 


 
 "А ей все 20 лет?". 39-летняя Брежнева пробежалась перед камерой в тонком облегающем платье
 
 

 


 "А ей все 20 лет?". 39-летняя Брежнева пробежалась перед камерой в тонком облегающем платье
 


 
 

 

 

 


 

 

 


 
 "Папина доча", "Вырастет красавицей". Орбакайте показала танец дочери и мужа
 
 

 


 "Папина доча", "Вырастет красавицей". Орбакайте показала танец дочери и мужа
 


 
 

 

 

 


 

 

 


 
 "Задок – огонь". Никитюк в коротких шортах похвасталась длинными ногами
 
 

 


 "Задок – огонь". Никитюк в коротких шортах похвасталась длинными ногами
 


 
 

 

 

 


 

 

 
 







 

 
 






 

 
 

 
 




 
 

 

 




 


 
 

 
 


  




 

 

 
    

 
  • 
 
    
 
    
 ГОРДОН
 
    
 
 

 
 
 
    
 
      
 
      • 
 
      • 
 
      • 
 
      • 
 
      • 
 
      • 
 
      • 
 
      • 
 
    
 

    
 
 
    
 
 Adndroid приложение
 
 
    
 
    
 
 Appstore приложение
 
 
    
 
    
 
 Telegram-icon
 
 
    
     
 
    
 
    
 
 
 
 
 
    
 
    Правила пользования сайтом и использования материалов 
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных 
     Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"
    
 
    
 
    
 © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  
 
    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению 
     в любой форме без письменного разрешения компании.
    
 
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы. 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 

    Теги  Карта сайта  Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS    		 
    
 
    
 
    
 
    •