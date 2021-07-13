В "Слуге народа" рассказали, чью кандидатуру Зеленский предложил на пост главы МВД

Об этом нардеп от "Слуги народа" Александр Качура сообщил в Telegram.
Также об этом пишет нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Костюк.
Фракция, по словам Качуры, на предложение Зеленского отреагировала аплодисментами.
Голосование за назначение нового министра состоится 16 июля, пишет Качура.
13 июля Аваков подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. Теперь за его увольнение должна проголосовать Верховная Рада. Это может произойти 14-го или 15 июля,, сообщали в "Слуге народа". По данным СМИ, подать в отставку Авакова попросил президент Украины Владимир Зеленский.
Аваков возглавляет МВД с февраля 2014 года. Он входил в составы правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.
В октябре 2019 года Зеленский заявлял, что в новом правительстве у Авакова есть испытательный срок. В мае 2020 года Зеленский назвал Авакова "мощным министром" и заявил, что тот должен довести до конца расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Летом 2020 года в Киеве и других городах Украины состоялась серия протестов, участники которых требовали отставки Авакова. Митингующие, в частности, высказывали претензии к работе правоохранителей в расследовании дел об убийствах Шеремета и херсонской активистки Екатерины Гандзюк, указывали на последние резонансные преступления, которые произошли в Украине, в частности на изнасилование женщины в Кагарлыке Киевской области, в котором подозревают сотрудников полиции, критиковали реформу полиции.
Тогда нардепы из фракций "Голос" и "Слуга народа" зарегистрировали проект постановления об увольнении Авакова.
Глава партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко в интервью "РБК-Украина", опубликованном 14 июня 2021 года, заявил, что "эту отставку обсуждают всю жизнь", но конкретных инициатив в парламент, за исключением прошлогодней, не поступало.
На вопрос, грозит ли отставка кому-то из министров, Корниенко добавил: "Давайте до осени уже без возни. Мы с [главой фракции "Слуга народа" Давидом] Арахамией пообещали, что до осени будет все спокойно".