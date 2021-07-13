Увольнение Авакова было общим решением министра и президента – СМИ

"Увольнение Авакова – это общее решение министра и президента. Президент считает, что пришло время и есть достойная замена", – сказал один из собеседников издания.

Он уточнил, что речь идет о главе комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, нардепе от "Слуги народа" Денисе Монастырском.

"Бабель" напомнил, что в 2019 году Аваков говорил, комментируя очередную информацию о его увольнении, что "у этого президента" его заявление об отставке "будет всегда на столе".