Арахамия считает, что Рада поддержит назначение Монастырского министром внутренних дел

"Я думаю, что за Монастырского будет больше 300 голосов, есть у меня такое ощущение", – сказал Арахамия.

По его словам, заявление Арсена Авакова об отставке с поста министра внутренних дел уже зарегистрировано в Верховной Раде. 14 июля в парламенте пройдет заседание комитета по вопросам правоохранительной деятельности, на котором рассмотрят это заявление и представят свой вердикт Верховной Раде.

"В четверг [15 июля] первым вопросом это решение будет принято. Если оно будет принято, в тот же день в 12.00, в перерыве, мы собираем фракцию, решением фракции проголосуем за господина Монастырского, его выдвижение. Соберем все необходимые подписи и документы, отправим премьер-министру, он в тот же день, в четверг, подаст [представление о назначении] голове Верховной Рады, и тогда в пятницу, после часа вопросов к правительству, мы сможем голосовать за господина Монастырского", – сказал Арахамия.