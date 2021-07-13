Шестая сессия работы Верховной Рады IX созыва откроется 7 сентября

Постановление предусматривает, что в течение сессии парламентарии проведут 10 недель пленарных заседаний, шесть недель – за работой в комитетах, комиссиях и депутатских фракциях и группах, четыре недели – за работой с избирателями.
Завершиться шестая сессия должна 21 января 2022 года.
Пятая сессия работы Верховной Рады началась 2 февраля и должна завершиться 23 июля.
Верховная Рада IX созыва была избрана на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года. В парламент прошли пять партий: "Слуга народа" – 43,16%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" – 8,10%, "Голос" – 5,82%.