Шестая сессия работы Верховной Рады IX созыва откроется 7 сентября

Верховная Рада IX созыва была избрана на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года Фото: .depositphotos.com

Постановление предусматривает, что в течение сессии парламентарии проведут 10 недель пленарных заседаний, шесть недель – за работой в комитетах, комиссиях и депутатских фракциях и группах, четыре недели – за работой с избирателями.

Завершиться шестая сессия должна 21 января 2022 года.