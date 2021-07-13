Минздрав призвал Верховную Раду разрешить медицинский каннабис

"Легализация каннабиса в медицинских целях – это прежде всего медицинский вопрос, а не политический! На кону – решение вопроса уменьшения боли для тяжелобольных. Применение лекарственных средств, содержащих в своем составе каннабис, разрешено во многих европейских странах. Призываем народных депутатов Украины поддержать этот законопроект", – заявил в обращении заместитель министра здравоохранения по евроинтеграции Александр Комарида.
Отмечается, что на основании клинических исследований есть достаточно статистической информации, которая подтверждает, что конопля эффективна при лечении более 50 патологических состояний.
Верховная Рада Украины прошлого созыва попыталась урегулировать вопрос легализации каннабиса в Украине, но не успела. Законопроект №10313, разрешавший выращивание конопли для научных, промышленных, учебных и медицинских целей, зарегистрировали 20 мая 2019 года. Документ был включен в повестку дня Верховной Рады 6 июня, но депутаты не приступили к его рассмотрению.
Президент Украины Владимир Зеленский в 2019 году говорил, что легализация марихуаны пока "не в приоритете", глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков выступал против легализации, но в конце 2020 года глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия сообщил о подготовке законопроекта о легализации медицинского каннабиса.
В октябре 2020 года Офис президента Украины поднял вопрос возможной легализации в стране медицинских препаратов на основе каннабиса. В команде главы государства заявили, что речь может идти только о препаратах медицинского характера, которые необходимы людям, переживающим тяжелые системные боли, крайне тревожные и депрессивные состояния, посттравматическое стрессовое расстройство. В Офисе президента подсчитали, что не менее 2 млн украинцев нуждаются в таких препаратах.
Медицинские исследования по всему миру показывают эффективность препаратов на основе марихуаны при целом спектре заболеваний. В 2015 году американский Национальный центр рака признал эффективность каннабиса в борьбе с раком.
В декабре 2020 года члены комиссии по наркотическим средствам ООН, в которую входят 53 государства, приняли рекомендации Всемирной организации здравоохранения и исключили каннабис, используемый в медицинских целях, из категории особо опасных наркотиков в мире, в которую включен, например, героин. Однако марихуана по-прежнему находится в перечне наркотиков, запрещенных для использования в немедицинских целях. США и европейские страны голосовали "за", Украина воздержалась.
Кабинет Министров Украины в апреле этого года расширил перечень разрешенных препаратов, убрав некоторые лекарства на основе каннабиса из списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.