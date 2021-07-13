Минздрав призвал Верховную Раду разрешить медицинский каннабис

"Легализация каннабиса в медицинских целях – это прежде всего медицинский вопрос, а не политический! На кону – решение вопроса уменьшения боли для тяжелобольных. Применение лекарственных средств, содержащих в своем составе каннабис, разрешено во многих европейских странах. Призываем народных депутатов Украины поддержать этот законопроект", – заявил в обращении заместитель министра здравоохранения по евроинтеграции Александр Комарида.

Отмечается, что на основании клинических исследований есть достаточно статистической информации, которая подтверждает, что конопля эффективна при лечении более 50 патологических состояний.

Контекст:

Верховная Рада Украины прошлого созыва попыталась урегулировать вопрос легализации каннабиса в Украине, но не успела. Законопроект №10313, разрешавший выращивание конопли для научных, промышленных, учебных и медицинских целей, зарегистрировали 20 мая 2019 года. Документ был включен в повестку дня Верховной Рады 6 июня, но депутаты не приступили к его рассмотрению.

Президент Украины Владимир Зеленский в 2019 году говорил, что легализация марихуаны пока "не в приоритете", глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков выступал против легализации, но в конце 2020 года глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия сообщил о подготовке законопроекта о легализации медицинского каннабиса.

В октябре 2020 года Офис президента Украины поднял вопрос возможной легализации в стране медицинских препаратов на основе каннабиса. В команде главы государства заявили, что речь может идти только о препаратах медицинского характера, которые необходимы людям, переживающим тяжелые системные боли, крайне тревожные и депрессивные состояния, посттравматическое стрессовое расстройство. В Офисе президента подсчитали, что не менее 2 млн украинцев нуждаются в таких препаратах.

Медицинские исследования по всему миру показывают эффективность препаратов на основе марихуаны при целом спектре заболеваний. В 2015 году американский Национальный центр рака признал эффективность каннабиса в борьбе с раком.

В декабре 2020 года члены комиссии по наркотическим средствам ООН, в которую входят 53 государства, приняли рекомендации Всемирной организации здравоохранения и исключили каннабис, используемый в медицинских целях, из категории особо опасных наркотиков в мире, в которую включен, например, героин. Однако марихуана по-прежнему находится в перечне наркотиков, запрещенных для использования в немедицинских целях. США и европейские страны голосовали "за", Украина воздержалась.

Кабинет Министров Украины в апреле этого года расширил перечень разрешенных препаратов, убрав некоторые лекарства на основе каннабиса из списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.