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Рада внесла в повестку сессии законопроект Зеленского о большом гербе Украины

Рада приняла решение 13 июля
Рада приняла решение 13 июля
Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада на заседании 13 июля включила в повестку сессии законопроект №5712 о большом государственном гербе Украины, инициированный президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

За это решение проголосовало 243 нардепа при минимально необходимом количестве в 226 голосов.

Также Рада сократила до двух недель срок подачи альтернативных законопроектов.

Контекст:

Перечень государственных символов определен ст. 20 Конституции Украины. К ним относятся флаг, гимн, а также большой и малый герб. Малый герб – золотой трезубец на синем фоне – был утвержден Верховной Радой в феврале 1992 года.

В Конституции указано, что главным элементом большого государственного герба является знак княжеского государства Владимира Великого (малый государственный герб Украины), но сам герб пока не утвержден.

25 августа 2020 года Рада поручила Кабмину провести конкурс на лучший эскиз большого государственного герба Украины.

30 сентября Кабмин принял проект постановления о проведении конкурсаВ нем сообщалось, что лучшие проекты большого государственного герба будут отмечены премиями: 100 тыс. грн, 50 тыс. грн и 30 тыс. грн.

19 ноября министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что победителем конкурса стал художник Алексей Кохан, соавтор малого герба. Третью премию получил коллектив авторов: Иван Турецкий, Лукьян Турецкий, Игорь Глоба, Дмитрий Дубилет, Иван Сварник. Вторую премию решили не присуждать никому.

Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что жюри выбрало лучший эскиз большого государственного герба из того, что было представлено авторами. По его словам, среди гербов "не было ничего, что рядом стоит с совершенством малого государственного герба".

29 июня Зеленский внес в Раду как неотложный законопроект "О большом государственном гербе Украины". В этом законопроекте эскиз большого герба отличается от эскиза-победителя конкурса. На гербе изображен щит с золотым трезубцем, который держат: слева – лев, справа – воин-казак с ружьем. Государственный герб Украины размещен на синем пятистороннем щите, над щитом расположено изображение короны Ярослава Мудрого. Речь идет об одном из вариантов разработки коллектива под руководством Александра Ивахненко середины 1990-х годов, отмечает "Радіо Свобода".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, Владимир Зеленский, герб
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