Со львом и казаком, но без ангела. На сайте Верховной Рады опубликовали изображение большого герба Украины

Эскиз, за который будут голосовать народные депутаты, отличается от варианта герба художника Алексея Кохана, который был объявлен победителем конкурса на лучший эскиз большого государственного герба в 2020 году.

На гербе изображен щит с золотым трезубцем, который держат: слева – лев, справа – воин-казак с ружьем. Государственный герб Украины размещен на синем пятистороннем щите, над щитом расположено изображение короны Ярослава Мудрого.

Фото: rada.gov.ua

"Под щитом – лента из двух равновеликих горизонтальных полос синего и желтого цветов, под лентой – два золотых колоска пшеницы, переплетенных гроздью калины пурпурного цвета со стилизованным листьями пурпурно-золотого цвета", – отметили в законопроекте.

На эскизе, который был назван победителем конкурса, лев был изображен справа от герба, слева щит держал ангел с мечом, над ними возвышался штандарт с изображением воина-казака.

Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

В Верховной Раде 29 июня зарегистрировали законопроект "О большом государственном гербе Украины". Зеленский определил законопроект как неотложный.