Корниенко объяснил, почему Зеленский внес в Раду не тот эскиз большого герба, который победил на конкурсе

Корниенко о конкурсе на эскиз большого герба: Это была такая попытка: давайте еще раз проведем, может, что-то новое возникнет Фото: sluga-narodu.com

Об этом в комментарии "Радіо Свобода" заявил глава партии "Слуга народа", первый замглавы этой фракции Александр Корниенко.

"У нас нет и не было никаких обязательств вносить победителя по одному из конкурсов (по последнему конкурсу тоже). Эскиз, который сейчас внесен президентом, – он в прошлогоднем конкурсе на втором или третьем месте тоже фигурировал (ну, похожий на него очень, примерно). Поэтому здесь вопрос о содержании, а не о форме", – заявил он.

Корниенко спросили, зачем тогда проводили конкурс. Он ответил, что это был такой "фол последней надежды" от Минкульта.

"Это была такая попытка: давайте еще раз проведем, может, что-то новое возникнет. Да, там были новые идеи группы [экс-министра Кабмина Дмитрия] Дубилета, потому что Дубилет нашел геральдистов, они разработали новые идеи, но они, к сожалению, негеральдическими оказались", – добавил Корниенко.