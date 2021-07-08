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Корниенко объяснил, почему Зеленский внес в Раду не тот эскиз большого герба, который победил на конкурсе

Корниенко о конкурсе на эскиз большого герба: Это была такая попытка: давайте еще раз проведем, может, что-то новое возникнет
Корниенко о конкурсе на эскиз большого герба: Это была такая попытка: давайте еще раз проведем, может, что-то новое возникнет
Фото: sluga-narodu.com

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады эскиз большого герба Украины, который отличается от эскиза победившего на последнем конкурсе, так как по отношению к участникам конкурсов "не было никаких обязательств".

Об этом в комментарии "Радіо Свобода" заявил глава партии "Слуга народа", первый замглавы этой фракции Александр Корниенко. 

"У нас нет и не было никаких обязательств вносить победителя по одному из конкурсов (по последнему конкурсу тоже). Эскиз, который сейчас внесен президентом, – он в прошлогоднем конкурсе на втором или третьем месте тоже фигурировал (ну, похожий на него очень, примерно). Поэтому здесь вопрос о содержании, а не о форме", – заявил он.

Корниенко спросили, зачем тогда проводили конкурс. Он ответил, что это был такой "фол последней надежды" от Минкульта.

"Это была такая попытка: давайте еще раз проведем, может, что-то новое возникнет. Да, там были новые идеи группы [экс-министра Кабмина Дмитрия] Дубилета, потому что Дубилет нашел геральдистов, они разработали новые идеи, но они, к сожалению, негеральдическими оказались", – добавил Корниенко.

Контекст:

Перечень государственных символов определен ст. 20 Конституции Украины. К ним относятся флаг, гимн, а также большой и малый герб. Малый герб – золотой трезубец на синем фоне – был утвержден Верховной Радой в феврале 1992 года.

В Конституции указано, что главным элементом большого государственного герба является знак княжеского государства Владимира Великого (малый государственный герб Украины), но сам герб пока не утвержден.

25 августа 2020 года Рада поручила Кабмину провести конкурс на лучший эскиз большого государственного герба Украины.

30 сентября Кабмин принял проект постановления о проведении конкурсаВ нем сообщалось, что лучшие проекты большого государственного герба будут отмечены премиями: 100 тыс. грн, 50 тыс. грн и 30 тыс. грн.

19 ноября министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что победителем конкурса стал художник Алексей Кохан, соавтор малого герба. Третью премию получил коллектив авторов: Иван Турецкий, Лукьян Турецкий, Игорь Глоба, Дмитрий Дубилет, Иван Сварник. Вторую премию решили не присуждать никому.

Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что жюри выбрало лучший эскиз большого государственного герба из того, что было представлено авторами. По его словам, среди гербов "не было ничего, что рядом стоит с совершенством малого государственного герба".

29 июня Зеленский внес в Раду как неотложный законопроект "О большом государственном гербе Украины". В этом законопроекте эскиз большого герба отличается от эскиза-победителя конкурса. На гербе изображен щит с золотым трезубцем, который держат: слева – лев, справа – воин-казак с ружьем. Государственный герб Украины размещен на синем пятистороннем щите, над щитом расположено изображение короны Ярослава Мудрого.

Речь идет об одном из вариантов разработки коллектива под руководством Александра Ивахненко середины 1990-х годов, отмечает "Радіо Свобода".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: конкурс, Минкульт, Владимир Зеленский, законопроект, герб, Слуга народа, Александр Корниенко
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