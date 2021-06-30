ОАСК вернул заявление истцу, который в декабре 2020 года обжаловал результаты конкурса на эскиз большого герба Украины

В суде отметили, что при рассмотрении вопроса об открытии производства по иску выяснилось, что он не соответствует требованиям ст. 160 и ст. 161 Кодекса административного судопроизводства (правила составления искового заявления и документов, которые к нему прилагаются).

"Суд оставил исковое заявление без движения и дал срок для устранения недостатков. Учитывая то, что истец не устранил недостатки искового заявления, суд, руководствуясь ст. 169, 243, 248 и 256 Кодекса административного судопроизводства Украины и определением от 25 января 2021 года, вернул исковое заявление истцу", – говорится в сообщении.

Контекст:

Перечень государственных символов определен ст. 20 Конституции Украины. К ним относятся флаг, гимн, а также большой и малый герб. Малый герб – золотой трезубец на синем фоне – был утвержден Верховной Радой в феврале 1992 года.

В Конституции указано, что главным элементом большого государственного герба является знак княжеского государства Владимира Великого (малый государственный герб Украины), но сам герб пока не утвержден.

25 августа 2020 года Верховная Рада Украины поручила Кабмину провести конкурс на лучший эскиз большого государственного герба Украины. 30 сентября Кабмин принял проект постановления о проведении конкурса. В нем сообщалось, что лучшие проекты большого государственного герба будут отмечены премиями: 100 тыс. грн, 50 тыс. грн и 30 тыс. грн.

19 ноября министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что победителем конкурса стал художник Алексей Кохан, соавтор малого герба. Третью премию получил коллектив авторов: Иван Турецкий, Лукьян Турецкий, Игорь Глоба, Дмитрий Дубилет, Иван Сварник. Вторую премию решили не присуждать никому.

Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что жюри выбрало лучший эскиз большого государственного герба из того, что было предоставлено авторами. По его словам, среди гербов "не было ничего, что рядом стоит с совершенством малого государственного герба".

4 декабря стало известно, что в ОАСК обжаловали результаты конкурса. Имя истца не называлось. Он требовал отменить результаты конкурса, поскольку, по его утверждению, не было проведено общественное обсуждение эскиза.

В Верховной Раде 29 июня 2021 года был зарегистрирован законопроект президента Владимира Зеленского "О большом государственном гербе Украины". Он определен как неотложный. Глава государства говорил, что во время рассмотрения законопроекта докладывать о нем будет первый президент Украины Леонид Кравчук.

Позже на сайте парламента появился эскиз большого герба. Для его утверждения нужно не менее 300 голосов.