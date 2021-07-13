"Зашугали весь Кабмин". Арахамия опроверг сообщения об отставке Малюськи и Тарана

Арахамия, заявил, что "весь Кабмин был сегодня на нервах" из-за журналистов Фото: Слуга Народу / Facebook

Он опроверг сообщения в СМИ о возможной отставке министра обороны Андрея Тарана и министра юстиции Дениса Малюськи.

"Нет, не будет", – ответил он на прямой вопрос, будет ли отставка этих двух министров.

"Я не знаю, где вы взяли вот это – Малюська, Таран, [министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман] Абрамовский – вы зашугали сегодня весь Кабмин!" – обратился Арахамия к журналистам.

По его словам, "весь Кабмин был сегодня на нервах, потому что секретное какое-то совещание, кадровые вопросы, и все журналисты пишут новые фамилии".

Глава фракции подчеркнул, что не хочет "подавать такие сигналы", потому что это "разбалансирует немножко работу государственного органа".