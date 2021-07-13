Арахамия рассказал, почему Зеленский выдвинул Монастырского на пост главы МВД

"Почему Монастырский? Честно говоря, я предложил. Ну, если честно", – сказал Арахамия.
По мнению нардепа, у его коллеги "хватит и дипломатии, и мощного менеджерского потенциала, чтобы эту тяжелую роль выполнять".
"И вообще Монастырский довольно часто ходит в Офис президента, и всегда по правоохранительным вопросам он докладывает. То есть он человек в команде, и все нормально к нему относятся", – заявил Арахамия.
На многочисленные вопросы о причинах отставки Арсена Авакова с должности министра внутренних дел Арахамия несколько раз настойчиво повторил, что "Арсен Борисович сам написал заявление", основание для отставки – "по собственному желанию", ему лично причины неизвестны.
В то же время глава фракции заявил, что для него сюрпризом это заявление не стало – он знал о нем "немножко заранее", и "не было никаких сомнений, что будет, так сказать, мирный сценарий [отставки]". "Нормально абсолютно он идет, без всяких камней за пазухой", – добавил Арахамия.
13 июля Аваков подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. Теперь за его увольнение должна проголосовать Верховная Рада. По данным СМИ, подать в отставку его попросил президент.
После этого Зеленский представил кандидатуру Монастырского на заседании фракции "Слуга народа". Сам Монастырский подтвердил, что будет претендовать на эту должность, заявив, что "идет на жертву".
Аваков возглавляет МВД с февраля 2014 года. Он входил в составы правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.
В октябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в новом правительстве у Авакова есть испытательный срок. В мае 2020 года Зеленский назвал Авакова "мощным министром" и заявил, что тот должен довести до конца расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Летом 2020 года в Киеве и других городах Украины состоялась серия протестов, участники которых требовали отставки Авакова. Митингующие, в частности, высказывали претензии к работе правоохранителей в расследовании дел об убийствах Шеремета и херсонской активистки Екатерины Гандзюк, указывали на последние резонансные преступления, которые произошли в Украине, в частности на изнасилование женщины в Кагарлыке Киевской области, в котором подозревают сотрудников полиции, критиковали реформу полиции.
Тогда нардепы из фракций "Голос" и "Слуга народа" зарегистрировали проект постановления об увольнении Авакова.
Глава партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко в интервью "РБК-Украина", опубликованном 14 июня 2021 года, заявил, что "эту отставку обсуждают всю жизнь", но конкретных инициатив в парламент, за исключением прошлогодней, не поступало.
На вопрос, грозит ли отставка кому-то из министров, Корниенко добавил: "Давайте до осени уже без возни. Мы с Арахамией пообещали, что до осени будет все спокойно".