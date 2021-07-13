Арахамия рассказал, почему Зеленский выдвинул Монастырского на пост главы МВД

Арахамия (на фото) о Монастырском: Человек в команде, и все нормально к нему относятся Фото: sluga-narodu.com

"Почему Монастырский? Честно говоря, я предложил. Ну, если честно", – сказал Арахамия.

По мнению нардепа, у его коллеги "хватит и дипломатии, и мощного менеджерского потенциала, чтобы эту тяжелую роль выполнять".

"И вообще Монастырский довольно часто ходит в Офис президента, и всегда по правоохранительным вопросам он докладывает. То есть он человек в команде, и все нормально к нему относятся", – заявил Арахамия.

На многочисленные вопросы о причинах отставки Арсена Авакова с должности министра внутренних дел Арахамия несколько раз настойчиво повторил, что "Арсен Борисович сам написал заявление", основание для отставки – "по собственному желанию", ему лично причины неизвестны.

В то же время глава фракции заявил, что для него сюрпризом это заявление не стало – он знал о нем "немножко заранее", и "не было никаких сомнений, что будет, так сказать, мирный сценарий [отставки]". "Нормально абсолютно он идет, без всяких камней за пазухой", – добавил Арахамия.

13 июля Аваков подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. Теперь за его увольнение должна проголосовать Верховная Рада. По данным СМИ, подать в отставку его попросил президент.

После этого Зеленский представил кандидатуру Монастырского на заседании фракции "Слуга народа". Сам Монастырский подтвердил, что будет претендовать на эту должность, заявив, что "идет на жертву".