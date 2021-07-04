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"Идиотская идея, издевательство над женщинами". Иностранные СМИ написали о скандале вокруг украинских курсанток, марширующих на каблуках

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Высота каблука у курсанток могла быть 7 см
Высота каблука у курсанток могла быть 7 см
Фото: armyinform.com.ua

Несколько иностранных средств массовой информации написали о скандале, который разразился из-за фотографий репетиции парада ко Дню Независимости Украины, во время которой курсантки маршировали в форме, включающей обувь на каблуке. Так, британская газета The Guardian отметила, что выбор обуви на каблуках вызвал поток критики.

Газета процитировала нардепа от "Голоса" Инну Совсун, которая указала на риски для здоровья. По ее словам, трудно представить "более идиотскую и вредную идею. Украинские женщины-солдаты, как и мужчины, рискуют своей жизнью и не заслуживают издевательств, заявила нардеп.

Кроме Совсун, издание процитировало обозревателя по имени Мария Шапранова, которая обвинила Министерство обороны Украины в сексизме. По ее словам, "высокие каблуки – это издевательство над женщинами, навязанное индустрией красоты".

Другое британское издание The Independent назвало инцидент "унижением женщин". СМИ вспомнило о возмущении украинских парламентариев, которые призвали министра обороны Украины Андрея Тарана провести служебное расследование инцидента.

Европейский телеканал Euronews сообщил, что Министерство обороны Украины вызвало возмущение после публикации фото женщин-солдат на высоких каблуках, а французский телеканал BFMTV напомнил, что более 13,5 тыс. украинских женщин воевали на Донбассе.

Контекст:

Министерство обороны Украины 1 июля опубликовало фотографии с репетиции парада ко Дню Независимости, который состоится 24 августа в Киеве. На репетиции курсантки маршировали в обуви на каблукеНа этих снимках, по словам советницы главнокомандующего Вооруженными силами Украины по гендерным вопросам Виктории Арнаутовой, высота каблука у курсанток – 7 см. 

Решение Минобороны раскритиковали политики и пользователи сетей, на заседании Верховной Рады 2 июля Тарану подарили туфли на каблуках и призвали провести расследование в связи с парадом. Арнаутова сказала, что курсантки на параде в День Независимости будут маршировать в ботинках на устойчивом каблуке "высотой 5,4 см плюс-минус 2 мм".

В министерстве напомнили, что парадную форму для женщин-военнослужащих в Украине утвердили в 2017 году. Там предусмотрена женская обувь с каблуком. Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко подчеркивала, что каблуки предусмотрены для обуви в парадной форме, но речь идет не про парад и плац

Украина будет отмечать 30-ю годовщину независимости 24 августа этого года.

После избрания Владимира Зеленского президентом формат празднования Дня Независимости Украины изменился. В 2019 году на Крещатике и Майдане Незалежности состоялись концерт и награждение военнослужащих, учителей и спортсменов. В 2020 году торжества прошли на Софийской и Михайловской площадях: украинские звезды шоу-бизнеса исполнили попурри из самых известных хитов, написанных за 29 лет независимости, а президент вручил награды военнослужащим, медикам, ученым и учителям. В течение двух последних лет в Киеве проходил альтернативный Марш защитников Украины, в организации которого власти не участвовали.

В августе 2020 года Зеленский заявил, что проводить военные парады в Киеве сейчас неуместно, а техника должна находиться в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Тогда он пообещал провести парад в Украине после установления прочного мира на Донбассе.

Теги: Донбасс, военные, Министерство обороны Украины, Инна Совсун, День Независимости, Euronews, Guardian, расследование, Андрей Таран, женщины, The Independent, унижения
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