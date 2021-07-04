"Идиотская идея, издевательство над женщинами". Иностранные СМИ написали о скандале вокруг украинских курсанток, марширующих на каблуках

Газета процитировала нардепа от "Голоса" Инну Совсун, которая указала на риски для здоровья. По ее словам, трудно представить "более идиотскую и вредную идею. Украинские женщины-солдаты, как и мужчины, рискуют своей жизнью и не заслуживают издевательств, заявила нардеп.

Кроме Совсун, издание процитировало обозревателя по имени Мария Шапранова, которая обвинила Министерство обороны Украины в сексизме. По ее словам, "высокие каблуки – это издевательство над женщинами, навязанное индустрией красоты".

Другое британское издание The Independent назвало инцидент "унижением женщин". СМИ вспомнило о возмущении украинских парламентариев, которые призвали министра обороны Украины Андрея Тарана провести служебное расследование инцидента.

Европейский телеканал Euronews сообщил, что Министерство обороны Украины вызвало возмущение после публикации фото женщин-солдат на высоких каблуках, а французский телеканал BFMTV напомнил, что более 13,5 тыс. украинских женщин воевали на Донбассе.