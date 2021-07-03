"Политиканы раздули цену женской обуви в 10 раз". Минобороны Украины отреагировало на обсуждение стоимости обуви курсанток

После публикации снимков того, как курсантки учились маршировать на каблуках, разгорелся скандал Фото: armyinform.com.ua

Когда ему указали на ошибку, Кибкало удалил пост. Издание "ГОРДОН" сохранило скриншоты.

Кибкало предполагал, что речь идет о коррупции, так как компания, которая выиграла тендер, в интернете такую же обувь продает по цене 987 грн за пару.

Скриншот: Олекса Кібкало / Facebook

Рассуждения ведущего перепостил политолог Виктор Таран, он, обратив внимание на ошибку, закрыл свой пост.

В сети началось обсуждение стоимости обуви, и пресс-служба Министерства обороны, реагируя на пост Кибкало, вспомнила о коррупции в ведомстве.

"В 2016–2018 годах бывший заместитель министра обороны Украины, действуя умышленно... и 476 млн грн убытков на закупки катеров и санитарных автомобилей для ВСУ. Туфли, говорите?" – возмутились авторы поста в Facebook.

Потом ведомство объяснило, что по тендеру закупили 5 тыс. пар туфель по цене 649,8 грн за пару.

"Политиканы "раздули" цену женской обуви в 10 раз, то есть из реальных 650 грн с НДС за одну пару – до 6,5 тыс. грн вымышленных. На волне общественного возмущения "подлить масла в огонь" коррупционным скандалом – это методы известных политических интриганов", – заявили в министерстве.