Каблук будет ниже. В Минобороны рассказали, в какой обуви в День Независимости будут маршировать курсантки

Обувь для женщин-военнослужащих будет более удобной, заверили в Минобороны Фото: pixabay.com

"В любой армии есть парадная форма, у нас она тоже есть. Сегодня подписана спецификация на те парадные туфли, в которых будут идти наши девушки. То, что было показано вчера в репортаже "АрміяInform", – это повседневные туфли. У них каблук – сама сегодня вымеряла – 7 см, согласно документации", – объяснила она.

По ее словам, 24 августа украинские курсантки будут маршировать в ботинках на устойчивом каблуке "высотой 5,4 см плюс-минус 2 мм".

Арнаутова рассказала, что 5 июля будет объявлен тендер на пошив обуви.

"В течение полугода проходило исследовательское ношение обуви. Девушки из этого института носили обувь и давали свои предложения относительно неудобств в этом варианте", – уточнила она.

Министр обороны Украины Андрей Таран подтвердил, что у женщин-военнослужащих на параде будет другая обувь. Об этом 2 июля сообщила в Facebook народный депутат от "Слуги народа" Марина Бардина.

"Министр показал картинку. Договорились вместе поработать над установлением равенства в ВСУ и поддержкой женщин на службе. Первые три законопроекта уже зарегистрированы. Далее – надлежащее вещевое обеспечение женщин и соответствующая нормативная база", – отметила она.

1 июля в Министерстве обороны Украины сообщили, что на параде ко Дню Независимости на Крещатике курсантки будут маршировать в парадной форме, включающей каблуки, и опубликовали фото с многочасовых репетиций. Это решение вызвало критику со стороны пользователей соцсетей и ряда политиков. На заседании Верховной Рады 2 июля министру обороны подарили туфли на каблуках и призвали провести расследование в связи с парадом.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не согласен с решением Министерства обороны Украины, что курсантки во время парада ко Дню Независимости будут маршировать на каблуках.

"Я очень нормально отношусь к тому, когда женщины ходят на каблуках, но если мы говорим об армии, о параде, то там у нас предусмотрена форма, в которой это должно происходить. С точки зрения логики и удобности. Поэтому давайте не будем забывать, что у нас это будет происходить летом, в августе, давайте жалеть людей и нормально подойдем к этому вопросу", – сказал Разумков.