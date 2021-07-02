Минобороны сообщило, что на параде ко Дню Независимости курсантки будут маршировать на каблуках

О подготовке девушек к параду сообщило информагентство Минобороны АрміяInform, опубликовав соответствующие фото.

Женская "коробка" на параде на Крещатике будет представлена курсантками Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (ВИКНУ). Преподаватель университета Евгений Балабушка рассказал, что девушки тренируются дважды в день: утром с 7.30 до 8.30 и после обеда — с 15.00 до 18.00.

"В этом году, насколько мне известно, они впервые пойдут в парадной форме и без оружия. Курсантки будут идти в туфлях на каблуках. Поэтому сейчас начали тренироваться ходить в этой обуви", — рассказал Балабушка.

Одна из курсанток ВИКНУ Иванна Медведь рассказала, что девушки тренируются маршировать уже месяц, но на каблуках это делали впервые. "Это немного труднее, чем в берцах, но мы стараемся", — добавила она.

Как пишет "Громадське", в комментариях под сообщением Минобороны о подготовке военнослужащих к параду решение, чтобы они маршировали на каблуках, раскритиковали. Министерство впоследствии выключило комментарии под сообщением в Facebook.

Скриншот: hromadske.ua