Минобороны сообщило, что на параде ко Дню Независимости курсантки будут маршировать на каблуках

О подготовке девушек к параду сообщило информагентство Минобороны АрміяInform, опубликовав соответствующие фото.
Женская "коробка" на параде на Крещатике будет представлена курсантками Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (ВИКНУ). Преподаватель университета Евгений Балабушка рассказал, что девушки тренируются дважды в день: утром с 7.30 до 8.30 и после обеда — с 15.00 до 18.00.
"В этом году, насколько мне известно, они впервые пойдут в парадной форме и без оружия. Курсантки будут идти в туфлях на каблуках. Поэтому сейчас начали тренироваться ходить в этой обуви", — рассказал Балабушка.
Одна из курсанток ВИКНУ Иванна Медведь рассказала, что девушки тренируются маршировать уже месяц, но на каблуках это делали впервые. "Это немного труднее, чем в берцах, но мы стараемся", — добавила она.
Как пишет "Громадське", в комментариях под сообщением Минобороны о подготовке военнослужащих к параду решение, чтобы они маршировали на каблуках, раскритиковали. Министерство впоследствии выключило комментарии под сообщением в Facebook.
Украина будет отмечать 30-ю годовщину независимости 24 августа этого года.
После избрания Владимира Зеленского президентом формат празднования Дня Независимости изменился. В 2019 году на Крещатике и Майдане Незалежности состоялись концерт и награждение военнослужащих, учителей и спортсменов. В 2020 году торжества прошли на Софийской и Михайловской площадях: украинские звезды шоу-бизнеса исполнили попурри из самых известных хитов, написанных за 29 лет независимости, а президент вручил награды военнослужащим, медикам, ученым и учителям. В течение двух последних лет в Киеве проходил альтернативный Марш защитников Украины, в организации которого власти не участвовали.
В августе 2020 года Зеленский заявил, что проводить военные парады в Киеве сейчас неуместно, а техника должна находиться в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Тогда он пообещал провести парад в Украине после установления прочного мира на Донбассе.