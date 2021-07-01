На "гигантские" флаги Украины по случаю Дня Независимости хотят потратить бюджетные 170 млн грн – эксперты

Как отмечают эксперты, такие флаги планируют установить минимум в 17 областях Украины. Финансироваться проект будет из государственного и местных бюджетов.

Фото: statewatch.org.ua

Самым дорогим станет установка стелы с государственной символикой в Харькове. На строительство флагштока, а также благоустройство территории зеленой зоны планируют потратить 24,5 млн грн.

Второй по стоимости флаг хотят установить на территории парка "Победа" в Броварах Киевской области. Стоимость строительства – 20,7 млн грн. Высота флагштока составит 72 метра.

Следующие по стоимости флагштоки высотой 50 метров планируют установить в Винницкой (15 млн грн) и Житомирской (13,8 млн грн) областях.

В то же время в Сумской, Тернопольской, Одесской и Херсонской ОГА сообщили, что будут устанавливать высокие флаги без привлечения бюджетных средств.