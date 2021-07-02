Разумков о решении Минобороны отправить курсанток маршировать в каблуках на День Независимости: Давайте людей жалеть

Разумков не согласен с решением Министерства обороны Украины, что курсантки на День Независимости будут маршировать на каблуках Фото: EPA

Накануне в Министерстве обороны Украины сообщили, что на параде ко Дню Независимости на Крещатике курсантки будут маршировать в парадной форме, включающей каблуки, и опубликовали фото с многочасовых репетиций. Это решение вызвало критику со стороны пользователей соцсетей и ряда политиков. На заседании Верховной Рады 2 июля министру обороны подарили туфли на каблуках и призвали провести расследование в связи с парадом.

Отвечая на вопрос журналистки о том, считает ли Разумков такую ситуацию "сексизмом по отношению к девушкам", спикер Рады ответил, что не согласен с решением министерства.

"Я очень нормально отношусь к тому, когда женщины ходят на каблуках, но если мы говорим об армии, о параде, то там у нас предусмотрена форма, в которой это должно происходить. С точки зрения логики и удобности. Поэтому давайте не будем забывать, что у нас это будет происходить летом, в августе, давайте жалеть людей и нормально подойдем к этому вопросу", – сказал Разумков.