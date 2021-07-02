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"Лютый треш", "карнавальные куклы для развлечения толпы". В Раде министру обороны подарили туфли на каблуках и призвали провести расследование в связи с парадом

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Министру обороны подарили туфли на заседании Рады
Министру обороны подарили туфли на заседании Рады
Фото: Iryna Gerashchenko / Facebook

Народные депутаты призвали министра обороны Андрея Тарана провести служебное расследование по поводу решения, что курсантки во время парада ко Дню Независимости будут маршировать на каблуках, а также попросить за это прощения у женщин-военнослужащих. Об этом заявила в Верховной Раде вице-спикер парламента Елена Кондратюк, ее подержали представители разных фракций, передает корреспондент "ГОРДОН".

Накануне в Министерстве обороны Украины сообщили, что на параде ко Дню Независимости на Крещатике курсантки будут маршировать в парадной форме, включающей каблуки, и опубликовали фото с многочасовых репетиций. Это решение вызвало критику со стороны пользователей соцсетей и ряда политиков.

Кондратюк подчеркнула, что в Конституции Украины говорится о равных правах и возможностях женщин и мужчин. Она напомнила, что за последние годы было снято уже много абсурдных ограничений по службе женщин в армии.

"Много женщин вдохновились после этих изменений идти и служить в Вооруженных силах. И как можно испортить эту простую идею вдохновения – провести военный парад к 30-летию нашей независимости, на котором женщины-военные должны маршировать на каблуках. Этот, извините, лютый треш мы увидели на сайте Министерства обороны. Господин министр обороны, это вы так приближаете наши войска к стандартам НАТО?" – спросила Кондратюк.

Фото: Yan Dobronosov / Facebook
Фото: Yan Dobronosov / Facebook

Вице-спикер потребовала провести служебное расследование, доложить обществу, кто принял такое решение, а также публично извиниться перед женщинами-ветеранами, которые с оружием в руках защищают независимость и суверенитет страны.

Вице-спикер также уточнила, что на сегодняшний день в Вооруженных силах Украины служит более 31 тыс. женщин, из них 4,1 тыс. являются офицерами, статус участника боевых действий получили более 13,5 тыс. женщин.

Отдельно Кондратюк обратилась к женщинам-министрам с предложением присоединиться к этому обращению.

Вместе с вице-спикером к трибуне вышли представители фракций "Европейская солидарность" и "Голос". 

После Кондратюк выступил также нардеп от "Слуги народа" Алексей Жмеренецкий. "Разве кровь на поле боя отличается цветом по полу? Слезы женщин и мужчин над убитыми побратимами отличаются на вкус? Так почему женщин превращают в каких-то кукол, карнавальных кукол, которые должны каким-то образом развлекать толпу? Должно же это когда-то прекратиться!" – сказал он.

Представительницы фракции "Европейская солидарность", выходя к трибуне, принесли с собой женские туфли на каблуках, которые позже подарили министру обороны. Фото опубликовали нардеп Ирина Геращенко и фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

https://www.facebook.com/yan.dobronosov/posts/5967769429907293

https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/4077651328989316

Теги: Верховная Рада, Ирина Геращенко, военные, Министерство обороны Украины, народные депутаты, парад, независимость, парламент, ВСУ, Андрей Таран, женщины, Европейская солидарность, Елена Кондратюк, Алексей Жмеренецкий
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