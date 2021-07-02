В Минобороны заявили, что парадную форму для женщин в украинской армии утвердили в 2017 году

В Минобороны заявили, что женщины будут маршировать в парадной форме и на каблуках Фото: depositphotos.com

Об этом Министерство обороны заявило в Facebook 2 июля.

"В Вооруженных силах Украины не только пиксель и берцы. Есть полевая форма одежды, повседневная и парадная. Полевая форма – на полигоне и в окопах, повседневная – в повседневной деятельности, а парадная – ну уже сами догадались. В этом году в День Независимости Украины будут идти военнослужащие-женщины в парадной форме одежды. Красивые и сильные", – заявили авторы поста.

Они опубликовали схематическое изображение парадно-выходной формы. Там для летнего периода предусмотрены туфли, а для зимнего – сапоги на каблуках. Высота каблука в таблице не указана.

Советница главнокомандующего Вооруженными силами Украины по гендерным вопросам Виктория Арнаутова рассказала сегодня, что курсантки, которые тренируются маршировать на параде в День Независимости будут маршировать в ботинках на устойчивом каблуке "высотой 5,4 см плюс-минус 2 мм".

"ВВС News Україна" в министерстве рассказали, что туфли в летнюю погоду – лучше, чем берцы. Там заверили, что подошва в такой обуви специально приспособлена для марширования.